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抓住暑期轉職好時機！　台南就業中心6月5場徵才釋出逾500職缺

▲台南就業中心6月辦理5場徵才活動，釋出500多個職缺，鼓勵民眾踴躍參與。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南就業中心6月辦理5場徵才活動，釋出500多個職缺，鼓勵民眾踴躍參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假即將來臨，畢業季同步展開！為協助青年學子與轉職民眾順利銜接職涯起點，勞動部雲嘉南分署台南就業中心6月份將辦理5場次大型徵才活動，共集結製造業、服務業、營建工程、餐飲及運輸等33家知名廠商，釋出超過500個工作機會，從正職職缺到暑期工讀一次網羅，盼協助求職者無縫接軌、開啟職涯新篇章。

首場「2025仲夏仁來・德薪有你」聯合徵才，將於6月11日下午2點至4點在仁德區公所三樓禮堂（台南市仁德區中正路三段5號）登場，現場邀集17家企業設攤，包括即將開幕的肯德基仁德店，總計釋出超過350個工作機會，職缺多元，涵蓋技術員、工程師、大客車與市區公車駕駛、行政／業務助理、倉儲物流、門市服務與清潔人員等。其中，大客車駕駛長月薪上看70K，市區公車最高可達61.5K，餐飲業區主管也有58K的高薪，吸引力十足。

台南就業中心主任洪儷瑋指出，徵才活動不僅讓求職者一次接觸多家企業、掌握錄取先機，也鼓勵首次求職的青年透過現場面試實戰，累積經驗、提升自信，服裝整齊、表達得宜往往能為面試加分。此外，她也呼籲打工族群要留意求職安全，選擇合法雇主、明確了解勞動條件，避免落入求職陷阱。

▲台南就業中心6月辦理5場徵才活動，釋出500多個職缺，鼓勵民眾踴躍參與。（記者林東良翻攝，下同）

活動時程一覽：
6/11（仁德區）「2025仲夏仁來•德薪有你」聯合徵才
6/13（佳里區）「三井資訊新店開幕」專場徵才
6/21（南區）「夢想起飛 x 薪動力」聯合徵才（邀馬光中醫參與並提供三伏貼體驗）
6/25（東區）「2025就業大步走 求職尚安薪」聯合徵才
6/26（台南店）「大潤發暑期工讀」專場徵才

洪主任提醒年輕學子與初入職場的新鮮人，暑期工讀是累積職場經驗的寶貴契機，切勿輕信網路徵才或私人仲介，若有要求繳費、扣證或限制自由等不合理行為，應立即拒絕並報警求助。歡迎民眾撥打06-2371218，或至「台灣就業通網站－徵才專區」查詢更多徵才活動與職缺詳情。

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