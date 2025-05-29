南市府釋出125名公部門暑期工讀職缺　6月7日現場報名甄試

▲台南市善化區文康育樂中心將於6月7日辦理暑期工讀甄試，歡迎青年踴躍參與。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為協助在學青年累積實務經驗、提早接軌職場，台南市政府勞工局擴大辦理「公部門暑期工讀計畫」，共釋出125個工讀名額，為歷年之最！計畫由29個市府機關單位提報37支多元專案，預計6月7日上午9時至11時30分於善化區文康育樂中心辦理現場報名與面試，並於當日公布錄取名單，歡迎大專（含專科）以上在學青年踴躍參與。

台南市勞工局長王鑫基表示，該計畫行之有年，廣獲青年迴響，透過「做中學、學中做」的參與方式，不僅讓學生提早體驗職場情境，強化溝通、簡報與團隊合作等職場軟實力，也有助於釐清職涯方向，為未來就業奠定基礎。今年更同步辦理職場安全訓練課程，涵蓋職災預防、簡報製作、口語表達與職業適性測驗，從實務到心理準備全面升級。

此次參與單位包含文化局、勞工局、衛生局、民政局、經發局、財稅局等共29個機關，推出如社會參與、文化推廣、原民文化、展覽策劃等多元工讀內容，橫跨公共服務、觀光行銷、勞動權益宣導等領域，不僅結合台南特色政策，也讓青年參與公共事務、為市政注入活力與創意。

王鑫基進一步指出，專案不僅是短期工讀，更是一段深具意義的社會參與歷程，透過親身參與公部門業務，青年可理解政策背後的運作邏輯，培養責任感與公共意識。無論未來是否投身公職，這段經歷都是職涯發展的重要養分。

勞工局職訓就服中心提醒，欲參與甄試者可至勞工局官網或職訓就服中心下載簡章，並擇一職缺（應徵代碼）報名，重複報名者資格將被取消。報名當日請攜帶身分證及學生證正本；自2013年（含）起曾獲錄用者不得重複參加。現場甄試地點設於善化區文康育樂中心，活動當日8時40分起並提供善化火車站往返接駁服務。

更多資訊及簡章請上：台南市政府勞工局職訓就服中心官網（點選「暑期工讀」專區）