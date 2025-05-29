　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南市府釋出125名公部門暑期工讀職缺　6月7日現場報名甄試

▲台南市善化區文康育樂中心將於6月7日辦理暑期工讀甄試，歡迎青年踴躍參與。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市善化區文康育樂中心將於6月7日辦理暑期工讀甄試，歡迎青年踴躍參與。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為協助在學青年累積實務經驗、提早接軌職場，台南市政府勞工局擴大辦理「公部門暑期工讀計畫」，共釋出125個工讀名額，為歷年之最！計畫由29個市府機關單位提報37支多元專案，預計6月7日上午9時至11時30分於善化區文康育樂中心辦理現場報名與面試，並於當日公布錄取名單，歡迎大專（含專科）以上在學青年踴躍參與。

台南市勞工局長王鑫基表示，該計畫行之有年，廣獲青年迴響，透過「做中學、學中做」的參與方式，不僅讓學生提早體驗職場情境，強化溝通、簡報與團隊合作等職場軟實力，也有助於釐清職涯方向，為未來就業奠定基礎。今年更同步辦理職場安全訓練課程，涵蓋職災預防、簡報製作、口語表達與職業適性測驗，從實務到心理準備全面升級。

此次參與單位包含文化局、勞工局、衛生局、民政局、經發局、財稅局等共29個機關，推出如社會參與、文化推廣、原民文化、展覽策劃等多元工讀內容，橫跨公共服務、觀光行銷、勞動權益宣導等領域，不僅結合台南特色政策，也讓青年參與公共事務、為市政注入活力與創意。

王鑫基進一步指出，專案不僅是短期工讀，更是一段深具意義的社會參與歷程，透過親身參與公部門業務，青年可理解政策背後的運作邏輯，培養責任感與公共意識。無論未來是否投身公職，這段經歷都是職涯發展的重要養分。
勞工局職訓就服中心提醒，欲參與甄試者可至勞工局官網或職訓就服中心下載簡章，並擇一職缺（應徵代碼）報名，重複報名者資格將被取消。報名當日請攜帶身分證及學生證正本；自2013年（含）起曾獲錄用者不得重複參加。現場甄試地點設於善化區文康育樂中心，活動當日8時40分起並提供善化火車站往返接駁服務。

更多資訊及簡章請上：台南市政府勞工局職訓就服中心官網（點選「暑期工讀」專區）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 5 0102 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女星認拍吻戲會伸舌頭　楊銘威震驚：還可以這樣
雷虎無人艇「匿蹤測試失聯」　懸賞20萬元請漁民幫忙找
男大生隔褲「手指彎進來」！女友人夾腿喊：不要　判賠90萬免關
《鬼娃恰吉》侏儒演員逝世！家人證實了
NanaQ曬「與2男睡同房」照！　發聲挺家寧
開特斯拉養家車被撞毀！單親爸控肇事翁擺爛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南市府釋出125名公部門暑期工讀職缺　6月7日現場報名甄試

端午連假來臨　台電桃園區處超前部署守護供電安全

從82飆到100公斤挑戰極限！　台南蕭有緯世壯運奪柔道銅牌

地方力挺第一線　警友粽子暖警心！台西分局感謝有你

因應連假人潮車潮　虎尾警分局公布高鐵雲林站交通疏導措施

台越肉粽大PK　移民署邀新住民歡慶端午

維護空氣品質　麥寮港6/1起管制船舶使用岸電和低污染燃料

端節車潮暴增！花蓮警加強車站周邊交管　14路口設崗疏導

端午將至防制走私　海巡第五巡防區強力掃蕩雲嘉海岸

台南補助款遭刪51.7億拚有解！　提案追加預算獲行政院支持

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【逆向怎麼了嗎】騎士被叭回頭理論！他回懟：幾歲的人了

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【泰格與雪兒】愛酸的朋友

【剛拿駕照就暴衝！】27歲女撞騎士再衝進肉燥飯店

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

南市府釋出125名公部門暑期工讀職缺　6月7日現場報名甄試

端午連假來臨　台電桃園區處超前部署守護供電安全

從82飆到100公斤挑戰極限！　台南蕭有緯世壯運奪柔道銅牌

地方力挺第一線　警友粽子暖警心！台西分局感謝有你

因應連假人潮車潮　虎尾警分局公布高鐵雲林站交通疏導措施

台越肉粽大PK　移民署邀新住民歡慶端午

維護空氣品質　麥寮港6/1起管制船舶使用岸電和低污染燃料

端節車潮暴增！花蓮警加強車站周邊交管　14路口設崗疏導

端午將至防制走私　海巡第五巡防區強力掃蕩雲嘉海岸

台南補助款遭刪51.7億拚有解！　提案追加預算獲行政院支持

李亞鵬欠巨債又爆離婚！小19歲妻親回「確實很久沒一起」曝現況

越籍男「20塊海洛因藏桌子」走私遭逮！台男幫報關不認罪重判17年

陸國防部：美方不要總是為自己臆想「強大的敵人」

陸國防部又痛批「台獨」沒好下場　解放軍「時刻準備著」戰鬥姿態

卓榮泰報喜　台灣成亞洲唯一無3大豬隻疫病國家

25萬人注意！00918配0.7元　6／19除息

《鬼娃恰吉》侏儒演員驚傳過世！晚年淒涼捲性醜聞　姪女證實：人生已謝幕

私密處光溜溜！她傻「尿流到大腿」　一票妹子秒懂：還尿到鞋子上

行政院重提NCC委員名單　函請立法院撤回去年提名人選

租金狂飆！OL外派新加坡「10坪租金一年漲3萬」　壓力爆只能搬家

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

地方熱門新聞

南投仁愛鄉投89線落石坍方 夜間封路

陳亭妃促農業部向卓揆爭取農民雙福利

謝國樑施政滿意度暴衝19%　關鍵改善曝光

民進黨台南市黨部新執行長陳怡如布達上任

桃園市民卡2.0行動支付上路　線上繳費享優惠

台南教育局辦防災觀摩演練喜樹國小實境應變操演

拒繳稅款逾518萬！台南科技公司負責人遭裁定管收

台南市XR數位共學課程 打開學習新「視」界

質疑消防勤務車標示消失、收紅包陳皇宇轟管理鬆散要求查辦

台南中正路改「湯德章大道」網不買單

嘉藥國際賽勇奪13牌一年級生初試啼聲摘金

女童鼻塞異物急喘！南警沿路開道送醫家屬淚謝救回一命

晶粽童樂會端午前夕登場

屏東台電強化電網巡檢　確保端午連假穩定供電

更多熱門

相關新聞

登山大神養成班暑期開課　5/19起限額報名

登山大神養成班暑期開課　5/19起限額報名

您想成為一位具備專業知識與技能，同時又關懷環境的登山者嗎？太魯閣國家公園管理處將於今年7月8日至11日舉辦「登山大神養成班：學習當一個負責任的登山者」Youth Camp活動，招募對山域活動有高度熱忱的青年學子，一同學習如何安全、負責任地探索山林。

雄獅長程線暑期訂單年增逾2成　北歐訂單能見度達明年3月

雄獅長程線暑期訂單年增逾2成　北歐訂單能見度達明年3月

臺灣工藝學院暑期大專人才培訓營即日起開放報名

臺灣工藝學院暑期大專人才培訓營即日起開放報名

南投縣大專青年公部門暑期工讀4／21起線上報名

南投縣大專青年公部門暑期工讀4／21起線上報名

阿里山林鐵招募 53 名從業人員

阿里山林鐵招募 53 名從業人員

關鍵字：

公部門暑期工讀甄試

讀者迴響

熱門新聞

即／汽車疑左轉未禮讓！機車噴飛釀2傷　1人肢體變形搶救中

三立前監製楊煥喻告別式前妻江泳錡痛哭癱倒

即／孫生又出事！涉性侵遭拘提上銬移送北檢

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」！范成章回應了

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

快訊／家寧最新回應：自始至終都是Andy一人親手操作

AI抗命「偷改程式」拒關機　馬斯克：令人擔心

老翁走路不穩還上駕駛座　警攔查竟發現沒駕照

快訊／親哥遭爆料「偷拍性愛片還外流」　BLACKPINK成員Jisoo緊急岀面發聲

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗

出國「買1物回台」將重罰1萬5！新制6／1上路

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

張政禹車禍　球團聲明配合調查

更多

最夯影音

更多

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面