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青職養成計畫起跑！　南市府釋出125暑期工讀名額人氣爆棚

▲台南市政府暑期工讀計畫現場面試吸引眾多學生參與，學生手持履歷爭取進入公部門工作機會。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府暑期工讀計畫現場面試吸引眾多學生參與，學生手持履歷爭取進入公部門工作機會。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府勞工局7日上午在善化區文康育樂中心舉行「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」公開甄試，釋出125個工讀職缺，吸引大量學生踴躍參與，現場氣氛熱絡，展現南市青年的朝氣與自信。本次共錄取34.25%學生，錄取名單將於今日下午公佈於職訓就服中心官網（https://job.tainan.gov.tw/）。

▲台南市政府暑期工讀計畫現場面試吸引眾多學生參與，學生手持履歷爭取進入公部門工作機會。（記者林東良翻攝，下同）

本屆參與機關橫跨文化、衛生、經發、民政等領域，包括文化局、衛生局、財稅局及多個區公所與衛生所等共計37個單位參與徵才。各機關依業務需求設計專屬專案內容，從檔案創新、職安宣導到遊戲設計、地方走讀等多元任務，盼藉助青年創意為公部門注入新活力。以財稅局推出的「財務管理業務暑期工讀計畫」最為搶手，僅2個名額便吸引25人競爭，堪稱本次甄選焦點。

學生們不僅準備齊全，還穿著整齊、帶著作品集出席，有人特地南北奔波，有人攜家長同行，一早就湧入現場。資訊系黃同學首次報名經發局「青見職場：公共參與與檔案創新實習計畫」，希望藉此了解所學在公部門的實際應用；資料處理科系的李同學則選擇離家近的新市區公所職缺，期待透過實習累積就業經驗。

▲台南市政府暑期工讀計畫現場面試吸引眾多學生參與，學生手持履歷爭取進入公部門工作機會。（記者林東良翻攝，下同）
勞工局長王鑫基表示，暑期工讀計畫自推出以來廣獲好評，讓青年在「做中學、學中做」中提早體驗公部門運作，建立職場價值與紀律。他指出，不少參與工讀的學生在市府專案中表現出色，曾協助規劃地方影像紀錄、社區走讀及權益宣導短片等，為市政注入創意，也讓政策更貼近民眾生活。

此外，為強化青年就業力，工讀期間也將安排多場在職訓練課程，包括簡報技巧、職涯診斷與職安課程，幫助學生提升自我行銷與職涯規劃能力。

▲台南市政府暑期工讀計畫現場面試吸引眾多學生參與，學生手持履歷爭取進入公部門工作機會。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局也預告，7月2日至4日將於白河關子嶺富野溫泉會館舉辦三天兩夜「Young職涯亮未來」青年職涯規劃營，現正開放線上報名（https://www.surveycake.com/s/k2zNY），限額80人，歡迎設籍台南或就讀台南的18至29歲青年報名參加，探索未來、開啟職涯新頁！

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