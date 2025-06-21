馬英九會甘肅一、二把手：兩岸常交流來往　情感連結將更緊密

▲胡昌升會見馬英九。（圖／翻攝新甘肅客戶端）

記者陳冠宇／天水報導

前總統馬英九今（21）日出席在甘肅天水舉行的「2025年公祭中華人文始祖伏羲大典」，並與甘肅省的一、二把手舉行會見。甘肅省委書記胡昌升表示，兩岸同胞一家親，將進一步深化隴台合作交流。馬英九指出，兩岸只要常交流、常來往，彼此的情感連結將更加緊密。

《甘肅日報》晚間報導，甘肅省委書記、省人大常委會主任胡昌升，省委副書記、省長任振鶴，6月21日在天水會見了出席2025（乙巳）年公祭中華人文始祖伏羲大典的「中國國民黨前主席」馬英九一行。

胡昌升代表甘肅省委、省人大常委會、省政府、省政協對馬英九一行表示歡迎，並簡要介紹了甘肅省情和經濟社會高質量發展情況。他說，中共中央總書記習近平指出，兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情。

胡昌升指出，兩岸同胞共同傳承伏羲文化，對弘揚中華文明具有重要意義。「我們將深入踐行習近平文化思想和習近平總書記視察甘肅重要講話重要指示精神，切實鑄牢中華民族共同體意識，進一步深化隴台合作交流。」

據該報導引述，馬英九表示，首次率台灣青年訪問甘肅並參加公祭伏羲大典，感受到甘肅自然風光、歷史文化的魅力和經濟發展的活力，感受到兩岸交流交往的熱情和誠意。兩岸同根同源，共享中華文化，只要常交流、常來往，彼此的情感連結將更加緊密。

▲馬英九出席在甘肅天水舉行的「2025年公祭中華人文始祖伏羲大典」。（圖／記者陳冠宇攝）

此前，胡昌升與任振鶴20日在天水會見大陸國台辦主任宋濤一行。胡昌升說，公祭伏羲活動從2014年開始與台灣異地同時舉行；甘肅將傳承弘揚伏羲文化，秉持「兩岸一家親」理念，推動隴台人文交流提質增效。

宋濤表示，國台辦將全力支持隴台進一步深化文化、旅遊、青年、經貿等領域的合作交流，為促進兩岸關係和平發展、融合發展作出新的更大貢獻。