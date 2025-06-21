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出席伏羲大典　馬英九：對中華文化的信念是台灣人美德

▲▼前總統馬英九出席在甘肅天水舉行的「2025年公祭中華人文始祖伏羲大典」。（圖／記者陳冠宇攝）

▲馬英九在宋濤的陪同下，出席「2025年公祭中華人文始祖伏羲大典」。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／天水報導

前總統馬英九今（21）日出席在甘肅天水舉行的「2025年公祭中華人文始祖伏羲大典」，他在祭典後表示，大部分的台灣人對中華文化與民族認同，都有極其堅定的信念，這也是台灣人民美德的一部分；即使過去台灣曾被日本殖民統治五十年，仍堅持身為炎黃子孫，保有中華民族的主體性和尊嚴。

在大陸國台辦主任宋濤的陪同之下，馬英九上午出席「2025年公祭中華人文始祖伏羲大典」；值得注意的是，主辦方以「中國國民黨前主席」介紹馬英九出場，並未邀請他恭讀祭文，而是由甘肅省省長任振鶴宣讀。於大典之後，馬英九前往伏羲廟進行祭拜，再接受媒體採訪。

馬英九向媒體表示，伏羲遺留下來種種成就，標誌著中華文明的開始。「我們中華民族能有今天的進步與成就，必須飲水思源，感念著中華始祖對我們後世子子孫孫的深遠啟發。」

「慎終追遠、飲水思源，原本就是中華民族建立數千年優良傳統的重要根源，是中華文化的核心價值」，馬英九表示，他去年也帶著「大九學堂」的台灣同學到陝西祭祀軒轅黃帝陵，黃帝和伏羲氏同樣是中華民族共同的始祖，當時整個過程如同今天一樣，莊嚴肅穆，感人萬分。

▲▼前總統馬英九出席在甘肅天水舉行的「2025年公祭中華人文始祖伏羲大典」。（圖／記者陳冠宇攝）

▲「2025年公祭中華人文始祖伏羲大典」在甘肅天水舉行。（圖／記者陳冠宇攝）

馬英九指出，大部分的台灣人對中華文化與民族認同，都有極其堅定的信念，這也是台灣人民美德的一部分。即使過去台灣曾被日本殖民統治五十年，仍堅持身為炎黃子孫，保有中華民族的主體性和尊嚴。

馬英九說，他這次率領「大九學堂」參與公祭伏羲大典，就是希望藉此再度表達，台灣人對傳統中華文化尊宗敬祖的重視，也讓更多人了解民族文化傳承的重要性。

他最後指出，「同時我也期許海峽兩岸的年輕人，能夠透過參與祭祀中華人文始祖的莊嚴儀式，更深刻感受到中華文明對我們當代的意義，以及身為炎黃子孫的驕傲，進一步能攜手合作，共創中華民族美好的未來。」

▼馬英九在大典後接受媒體採訪。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼前總統馬英九出席在甘肅天水舉行的「2025年公祭中華人文始祖伏羲大典」。（圖／記者陳冠宇攝）

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