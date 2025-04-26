阿里山鏡頭君受襲擊　9人夜衝轉鏡頭「自拍比YA」！管理處怒PO身影

▲一群年輕人把即時影像監視器當作個人照相機。（圖，下同／翻攝阿里山新印象粉專）



記者施怡妏／綜合報導

「我們的鏡頭君又遭受襲擊！」嘉義縣阿里山二延平步道的即時影像鏡頭，近日遭到遊客擅自調動，只為了要讓所有人都可以入鏡，並自拍留念，對此，「阿里山國家風景區管理處」怒喊，設置即時影像是為了讓大家觀賞美景，也方便遊客得知山上天氣，「對比影片中的笑臉，小編真的笑不出來」。

阿里山國家風景區管理處在粉專「阿里山新印象」發文，貼出一段長達3分鐘的影片，原本鏡頭應該是對著壯麗的山巒與雲海，但下一秒有遊客動手調整鏡頭，畫面中出現了9名年輕人，對著鏡頭比YA並拍照，拍完照後再把鏡頭轉回去。

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阿里山國家風景區管理處表示，設置即時影像的目的，在於讓人們欣賞自然景觀，並掌握天氣狀況，而不是供個人玩樂，「風吹日曬守候山景的鏡頭君，不是個人物品，不是個人的攝影機」，請大家發揮公德心，山區設備守護不易，請不要人為破壞。

粉專小編透露，看完這段影片又傷心又生氣，「為了要確認這破壞鏡頭的行為，反覆看這段過程，對比影片中的笑臉，小編真的笑不出來，這件事一點也不有趣也不好笑」，希望不會再有下次，如果有遊客看到不法行為，也請嚴加制止。

貼文曝光，網友紛紛表示，「這樣真的母湯！還有其實這種即時影像，不管裝在海邊或是山上都是克服很多，不管是天氣或是地形訊號等等艱難才裝上去的」、「應該不要打馬賽克，讓所有人都認識他們」、「很無知～水準到底在哪裡」、「破壞公物、罪證確鑿，報警讓他們負起責任」、「我以為猴子才會這樣欸」。