活化教學策略聯盟領航！　台南活化教學計畫連5年全國第一

▲台南市教育局於歸仁國中舉辦成果分享會，鄭新輝局長與教授葉興華團隊現場交流，肯定台南活化教學成效卓著。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市推動新課綱再創佳績！教育部國教署「國民中小學活化教學與多元學習計畫」113學年度補助結果出爐，台南市再度蟬聯全國申請件數與覈定金額第一，共有185所國中小、285件計畫通過，覈定總金額達5400萬元，領先全國。

台南市教育局20日下午於歸仁國中舉行成果分享會，集結多所績優學校展示課程亮點，展現南市教育厚實底蘊。

市長黃偉哲表示，台南市在新課綱推動上始終走在前端，不僅率全國之先設立專案辦公室，更透過「策略聯盟工作圈」串連各校資源，無論在都市或偏鄉，都能適性發展、互利共好。他強調：「讓每一所學校都能發展出獨特課程，就是成就每一個孩子的最佳方式。」

教育局長鄭新輝指出，台南市活化教學計畫之所以能脫穎而出，在於系統性陪伴與明確願景。局端除積極鼓勵學校申請計畫外，也要求落實資源運用、精進教師專業與教學設計，讓課堂變得更生動、更有感。包括金城國中推動自主撰寫教材、沙崙國中深化教師增能、左鎮國小發展「四大西拉雅課程」等，皆為活化計畫下的典範。未來也將持續推動「五大核心素養」培育，讓台南教育在城鄉共學、專業共享中一路繁花盛開。