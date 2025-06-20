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女駕駛國道「左右自撞」！恐怖S形路線嚇壞用路人

▲▼女駕駛國道自撞。（圖／Threads網友yao1119.tw授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲女駕駛國道自撞。（圖／Threads網友yao1119.tw授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

記者林東良、柯振中／台南報導

國道一號南下305公里處20日傳出自撞事故，一輛自小客車疑因操作不慎，先擦撞內側護欄後失控，再撞上外側車道的營半聯結車，導致後方另輛小客車閃避不及，輾過散落碎片釀成二次事故。所幸三車駕駛均無受傷，警方到場處理後確認駕駛酒測值為0。

根據第四公路警察大隊說明，該起事故發生於上午，肇事駕駛為58歲陳姓女子。初步研判為駕駛操作失當導致失控自撞，進一步撞擊到聯結車並引發後方小客車肇事，整起事故雖造成車輛受損，但未造成任何人員傷亡。

▲▼女駕駛國道自撞。（圖／Threads網友yao1119.tw授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲▼女駕駛國道自撞。（圖／Threads網友yao1119.tw授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲▼女駕駛國道自撞。（圖／Threads網友yao1119.tw授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

警方指出，該起事故現場車流一度受影響，所幸處理迅速，交通很快回復順暢。駕駛人酒測值皆為零，無涉及酒駕情形，後續相關事故責任仍將依規定釐清。

▼女駕駛國道自撞。（圖／Threads網友yao1119.tw授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

▲▼女駕駛國道自撞。（圖／Threads網友yao1119.tw授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）

第四公路警察大隊呼籲，駕駛人在高速公路行駛時，應保持專注、雙手正確握持方向盤，隨時注意車前狀況，避免因一時疏忽釀成事故，確保自己與其他用路人的行車安全。

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