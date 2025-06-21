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芒果控衝台南！國際芒果節走馬瀨開幕　黃偉哲、日賓共植芒果樹

▲台南國際芒果節在走馬瀨農場登場，黃偉哲市長與日方貴賓共同種下芒果樹，象徵台日友誼茁壯發展。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南國際芒果節在走馬瀨農場登場，黃偉哲市長與日方貴賓共同種下芒果樹，象徵台日友誼茁壯發展。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南芒果甜美出名、遠近馳名，正值盛產季節，21日在走馬瀨農場盛大舉辦「2025台灣芒果季—台南國際芒果節」，市長黃偉哲親自與日本等多位國際嘉賓齊聚出席，並在名人芒果園手植芒果樹，象徵台南與世界的友誼共生，黃偉哲邀請民眾把握夏天，一起來台南吃芒果冰、玩芒果大富翁，開啟「瘋芒」之旅。

▲台南國際芒果節在走馬瀨農場登場，黃偉哲市長與日方貴賓共同種下芒果樹，象徵台日友誼茁壯發展。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南是台灣最大的芒果產區，年產量佔全台超過一半，品種豐富、外銷實力強，每年透過芒果節不僅行銷農產，更讓全世界認識台南。他指出，今年芒果節邁入第13年，不只是促銷活動，更肩負農業文化傳承與國際交流任務，歡迎更多人透過芒果走進台南、愛上這片土地。

▲台南國際芒果節在走馬瀨農場登場，黃偉哲市長與日方貴賓共同種下芒果樹，象徵台日友誼茁壯發展。（記者林東良翻攝，下同）▲台南國際芒果節在走馬瀨農場登場，黃偉哲市長與日方貴賓共同種下芒果樹，象徵台日友誼茁壯發展。（記者林東良翻攝，下同）

今年芒果節主打「芒果主題樂園」，走馬瀨園區內設有打卡芒果冰店造型牆、「芒果大富翁」互動遊戲、百人DIY製作芒果青活動，吸引許多家庭參與。接下來還有包括「芒著開趴」、「芒果Baking嘉年華」與「淺山甜夏芒果節」等週週不間斷的系列活動，並串聯楠西、玉井、左鎮、官田等產地遊程，打造「芒著玩一夏」主題小旅行，讓遊客從產地到餐桌，一次體驗台南芒果的全部魅力。

▲台南國際芒果節在走馬瀨農場登場，黃偉哲市長與日方貴賓共同種下芒果樹，象徵台日友誼茁壯發展。（記者林東良翻攝，下同）▲台南國際芒果節在走馬瀨農場登場，黃偉哲市長與日方貴賓共同種下芒果樹，象徵台日友誼茁壯發展。（記者林東良翻攝，下同）

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