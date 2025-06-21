女大生控遭合租室友性侵！「日記寫滿愛意」法官判他無罪

▲女大生指控室友性侵，日記裡卻寫滿對室友的愛意。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

台南市一名女大生小美（化名）在校外與友人租住，卻遭到同學兼室友小帥（化名）2度性侵，氣得她報警處理。台南地院法官勘驗證據後，發現小美曾在日記當中，寫下愛慕小帥、自願發生關係的語句，且小美的行為表現與性侵受害者不同，最終判小帥無罪，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小美與小帥是同班同學，也是在外一起租住的室友，2人平時相處十分融洽，會一起做作業、看電影，也會相約外出遊玩，有時朋友來租屋處遊玩時，大家會睡在一起，同儕之間情誼深厚。

不過，小美後來指控，某次同學們一起睡覺時，小帥突然親吻她，雖然她清醒以後有回親，但立即制止了對方的行為，小帥也馬上停下、並且向她道歉。小美指稱，接吻一事發生後，2人偶爾會有接吻、前戲等行為，她也會替小帥服務，不過有守住底線，並未發生性行為。

怎料2023年的某天，同學來租屋處作客時，小帥突然動手侵犯她，讓她感到疼痛、不舒服，於是立即出手反抗，但因為現場還有其他同學，害怕將其他人吵醒，只能忍到結束。

▲女大生指控室友性侵，日記裡卻寫滿對室友的愛意。（示意圖／記者黃克翔攝）



首次性侵當天的晚間，小帥載著小美到同學家做作業，期間小帥向小美坦白，認為這種曖昧不清的關係不合適，且自己已有心上人，希望能夠結束這段關係。隔天小美則向小帥表示，遭到侵犯的當下，感覺十分不舒服，小帥聽完便立即道歉，取得了小美的原諒，2人也結束了這段曖昧的關係。

同一年的年底，小美到小帥的住處，與小帥在房間內聊天。沒想到小美睡著以後，小帥竟動手侵犯她，最終逞慾了一次。遭受小帥侵犯，小美出現私密處發炎等情況，且擔心會意外懷孕，身心壓力相當大，數度就醫以後，決定報警處理，將小帥的惡行公之於眾。

不過，法官勘驗證據時發現，小美所述的首次侵犯發生後，2人相處並未改變，後來小美還開口詢問，新找的租屋處有多房間與浴室，不曉得小帥是否有意願一起看房子。

此外，小美所述的第二次性侵發生以後，小帥曾傳訊詢問，是否有疼痛的感覺，小美還能開玩笑式回復「還是只是你太粗」等話語，且就醫以後還主動向小帥表示，可以一人負擔一半的醫藥費。

法官還發現，小美的日記內容當中，紀錄了許多愛慕小帥的語句，也有願意發生性行為的內容，加上小美聲稱遭到侵犯，卻並未反抗、大聲呼救友人協助，還配合到全程結束，難以認定小帥有性侵的犯意。

勘驗了諸多證據以後，法官最終判小帥無罪，全案仍可上訴。