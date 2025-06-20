中國版李宗瑞迷暈逾10女性侵拍片！挨告提「化學閹割」求減刑

▲鄒振浩涉嫌迷暈、性侵逾10名女性，警方推斷受害者超過60人。（圖／取自Metropolitan Police）



記者柯振中／綜合報導

28歲中國籍男子鄒振浩（Zhenhao Zou）在英國犯下多起性侵案，最終被判處終身監禁，令人髮指的行為被法官形容是「處心積慮的犯罪」。判決出爐後有媒體爆料，鄒振浩在審理的過程中，曾向法院提出，想接受化學閹割，以爭取更輕的刑期，不過被法院駁回。

綜合外媒報導，鄒振浩是倫敦大學學院（UCL）的博士生，2017年他到英國就讀貝爾法斯特女王大學，後於UCL攻讀碩士與博士。而在就學期間，他透過微信、Tinder與小紅書等社群軟體，接觸同樣來自華人社群的女性學生，誘騙受害者前往他位於倫敦或中國的住所，並在酒精與毒品的作用下，趁著女性意識模糊、昏迷時動手性侵，並將過程拍攝下來。

當地警方調查後認為，鄒振浩至少對10名女性實施性侵，實際受害者更可能超過60人。鄒振浩3月間已被定了28項罪名，包含11項性侵、偷窺、持有極端色情影像，以及攜毒意圖性侵等等。

審理此案的法官柯蒂奇（Rosina Cottage）痛批，鄒振浩十分聰明，卻將女性視為發洩慾望的玩物，並且毫無悔意。

值得一提的是，在案件審判以前，鄒振浩曾說「永遠不想再發生性行為」，並主動提起進行化學閹割。不過法官認為，鄒振浩並非真心悔悟，而是試圖逃避懲罰的說辭。

英國檢方事後稱讚，出面指證的受害者十分勇敢、堅強，正是設害者的證詞，才有如今的定罪結果。希望社會能夠正視類似的案件，也希望更多受害者說出真相。