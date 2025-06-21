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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭威脅公布裸照「機會只有一次」　林亮君公布對話：會報案釐清

▲台北市議員林亮君質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員林亮君。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

中選會昨公布大罷免進入三階段首波名單，民進黨台北市議員林亮君當晚就收到威脅訊息，一名男子揚言手中持有她的裸照，更稱「機會只有一次」、「不要問我照片怎麼到手」、「很簡單就能解決」。對此，林亮君今（21日）受訪時表示，會前往派出所報案，希望警方儘快追出真凶、了解動機跟實際上到底掌握什麼東西。媒體追問是否跟大罷免有關？林則回應，不做這樣揣測，但相關行為於法不容，希望警方司法單位調查，揪出真兇。

林亮君表示，昨天晚上9點粉專收到這樣的訊息，說要聯絡她本人，助理回覆後，他堅持有急事要找議員，此人後續提到手上握有她年輕時候的裸照，語帶威脅說機會只有一次，請盡速聯絡，助理馬上通知她，看到之後非常震驚，第一時間看個人檔案，不能確定是不是真人，是否有人利用帳號散播威脅訊息？

林亮君指出，前天李正皓也遭到辣椒水攻擊，又接到這樣的恐嚇訊息，敏感時機也讓人質疑背後的動機，無論如何，暴力恐嚇都要譴責，她也會前往派出所報案，希望警方儘快追出真凶、了解動機跟實際上到底掌握什麼東西。

林亮君說明，第一個鍾先生說擁有她的裸照；另一位趙先生說有私事要她處理，都在差不多的時間傳出，後續卻沒有再回應，會請警方釐清到底是誰？動機為何？作為公眾人物粉專訊息很多，詛咒她或是家人的訊息非常多。

林亮君指出，今天這樣以裸照威脅已經觸法，所以盡快報案釐清真相。昨天到現在接到很多關心的訊息，希望警方盡快調查、揪出真兇。

有媒體追問，是否跟大罷免有關？林亮君表示，不做這樣揣測，但在這敏感的時間點接二連三，包含政論節目主持人也遇到暴力事件，都會讓人家很擔心是否跟政治局勢有關，自己不會預設立場，但相關行為於法不容，希望警方司法單位調查，揪出真兇。

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