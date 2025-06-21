恆春漁民捕獲怪魚　「市場魚博士」鑑定是消失多年台灣絨毛鯊

▲何宣慶(左)阿興生魚片老闆黃健軒。（圖／黃健軒提供）

記者陳崑福／屏東報導

恆春後壁湖漁民近日在台灣西部海域捕獲3尾外型特殊鯊魚，經「市場魚博士」國立高雄科技大學養殖系副教授、國家海洋科技中心兼任研究員何宣慶博士初步鑑定，疑為已失蹤數十年的稀有物種「台灣絨毛鯊」，當地業者黃健軒與漁民合作搶救，並慷慨捐贈樣本供學術研究，為解開其身世之謎帶來重大契機。

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阿興生魚片老闆黃健軒說，漁民捕獲這3尾鯊魚時，立刻察覺其獨特外型，身上佈滿白色斑點，與常見魚類截然不同，立即與他連繫，他憑藉多年海產經驗，直覺不尋常，透過管道聯繫到這方面的專家何宣慶。

何宣慶表示，經照片初步確認這可能是1962年，由水產試驗所前所長鄧火土發表的台灣絨毛鯊，立刻趕到恆春。他指出，當年僅有一尾採自東港的標本，由於時代變遷，已下落不明，導致台灣絨毛鯊至今身世成謎。

他說，台灣絨毛鯊學名歸屬爭議多年，早年曾被誤歸為紐西蘭的陰影絨毛鯊，或日本的絨毛鯊同種異名。直到2013年，他與日本學者合作，根據僅存的圖像與資料，推論台灣絨毛鯊因其獨特的白色斑點，應為獨立有效種。然而，其與越南的條紋絨毛鯊外型極為相近，難以區分。近年菲律賓也採集到疑似台灣絨毛鯊的個體，DNA鑑定顯示與條紋絨毛鯊接近，學界因此懷疑台灣絨毛鯊可能是條紋絨毛鯊的同物異名，且因發表時間較早，有望成為有效種。這次恆春捕獲的3尾成熟個體保存完整，將永久典藏於國立海洋生物博物館，將可與當年標本資料比對，並提供全球學者研究進行基因分析，釐清其真實身分。

他表示，過去數十年，台灣未再發現確切的台灣絨毛鯊樣本，雖曾在網路照片中見到類似個體，卻無從追蹤。此次發現不僅填補研究空白，也彰顯漁民對海洋生態的敏銳觀察力。過去他與日本學者曾發表台灣沙勞越絨毛鯊獨特的卵生模式與透明卵鞘結構，這些成果近期也將於海生館展出。

黃健軒表示，「能為台灣留下珍貴標本，自己覺得非常驕傲」。

根據維基百科資料，陰影絨毛鯊（學名：Cephaloscyllium umbratile），又名頭鮫，為軟骨魚綱真鯊目貓鯊科絨毛鯊屬的一種。分布在西太平洋區，包括日本南部、朝鮮西南沿海、台灣、中國、越南等海域。一般棲息於近海底層。該物種的模式產地在Nakasaki。深度水深20至200公尺，魚體延長，粗壯，往尾部漸細長。頭寬扁，前端鈍圓。齒細小而多，盾鱗細如絨毛，體黃褐色，在成長過程中體側斑變化大，一般體背具多條鞍狀暗斑，體側散布許多黑心白緣的圓斑，或暗色斑點或深褐色斑塊。體長可達120公分，棲息在沿岸礁區，屬肉食性，以硬骨魚為主食，偶爾也捕食其他小型鯊魚或烏賊。