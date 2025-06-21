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全台2028輛電動公車趴趴走　北市火燒車掀「安全法規檢討」

▲▼ 快訊／北市公車突起火全面燃燒　乘客駕駛逃下車。（圖／記者黃彥傑攝）

▲北市發生首例電動公車突然爆炸起火事件，也燒出電動車安全隱憂。（資料圖／記者黃彥傑攝）

記者李姿慧／台北報導

行政院推動2030年市區公車全面電動化，不過6月16日北市262路電動公車疑似電池異常，起火爆炸，也燒出安全隱憂，目前全台有2028輛電動公車趴趴走，除雙北、台中、台南、高雄等縣市已全面盤查電動公車外，針對相關法規規範是否再強化，交通部表示，將待調查肇因出爐後，會依此檢視法規是否有需精進之處。

北市大都會客運262線電動公車6月16日起火，駕駛行駛中發現車輛儀表板出現電池異常，隨後停車疏散7名乘客下車，電動公車即爆炸起火，大都會客運除針對同批引進20輛電動公車全面停駛盤查外，再擴大同款86輛盤點。運安會也認定該案屬重大公路事故，首度針對電動公車火燒車立案調查。

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根據交通部統計，截至2025年5月底，全台電動大客車數量已達2028輛，其中包含1991輛市區公車及37輛公路客運。隨著行政院訂下2030年市區公車全面電動化的政策目標，電動公車的普及腳步明快加速，但隨之而來的電池安全議題，也浮上檯面，在市區公車全面電動化倒數的關鍵5年，如何提升安全規範與監管強度，成為當務之急。

▲▼ 快訊／北市公車突起火全面燃燒　乘客駕駛逃下車。（圖／記者黃彥傑攝）

▲2030年市區公車將全面電動化，提升電池安全規範和監管成當務之急。（資料圖／記者黃彥傑攝）

交通部表示，目前交通部補助電動巴士業者有5家、6款車型，包含成運、華德2車型、創奕、鴻華先進、總盈，交通部在審查時，就會要求車廠和業者須提出相關事故應變措施並落實，業者也會定期找車廠跟消防局進行演練。

此外，車輛領牌前也要經過車輛安全審驗，電池安全、車輛觸電和保護漏電等都有相關規範，符合規定並通過檢測合格才能領牌，每年定期檢驗也包含電池檢查，法規也有要求客運業者和地方政府進行相關訓練。

交通部強調，台北市、新北市、高雄市等縣市已經針對轄管電動公車進行盤查，目前法規也有相關規範，廠商也會進行更深度檢查，至於後續是否需要進一步提升規範，將等調查肇因出爐後，依調查結果檢視法規，評估是否有可以更精進之處。

由於北市電動公車疑似電池出現異常，之後爆炸起火，交通部也建議，當電池衰退到一定的程度，建議應該換新，國際上建議電池剩餘容量低於80％至70％左右就要更換，因為使用性能可能不如新車。

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