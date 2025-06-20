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台中太平出租套房床墊「暗夜突起火」　狂噴烈焰畫面曝

▲▼太平一家出租套房的床墊暗夜起火，警消10多分鐘後撲滅，屋內沒人。（圖／民眾提供，下同）

▲▼太平一家出租套房的床墊暗夜起火，警消10多分鐘後撲滅，屋內沒人。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市太平區永平南路一棟4層樓出租套房今（20）天凌晨4點52分冒煙起火，消防局5點獲報派遣消防車9輛、消防人員28名前往，火勢在5點16分撲滅，屋內床墊燃燒，面積約1平方公尺，所幸屋內沒人，警消正釐清火警原因。

消防局獲報出動消防車9輛、救護車1輛、警備車3輛、消防人員28名前往，火勢在5點16分撲滅，無人傷亡。經撥打管理室保全電話亦無人接聽，由火調人員調查起火原因。

▲▼太平一家出租套房的床墊暗夜起火，警消10多分鐘後撲滅，屋內沒人。（圖／民眾提供，下同）

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