獨／高雄婦闖紅燈「撞飛騎士」驚悚瞬間曝　她嚇傻：我看到綠燈

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名61歲婦人開車疑似闖紅燈，直接撞飛一名機車騎士，撞擊聲響非常巨大，就連汽車的擋風玻璃都被撞凹，騎士被送上救護車，而肇事婦人嚇到不知所措，下車失神的直說自己看到明明是綠燈。現在撞擊瞬間的驚悚畫面曝光。

11日晚間六點四十分左右，巨大的撞擊聲響在高雄市前金區中正四路與自強路口響起，一輛汽車在路口撞上左方駛來的一輛機車，騎士當場被撞飛，整個人彈到汽車擋風玻璃後又摔了下來，機車騎士呆坐在地上，完全不知道發生了什麼事，而肇事汽車緩緩的通過路口，直到快接近人行道才停了下來。

▲高雄市中正四路與自強路口發生車禍 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲一輛汽車疑似闖紅燈撞上機車騎士 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲肇事汽車緩緩滑行通過路口，騎士摔倒在地 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌肇事的61歲婦人，下車之後感覺恍神 。（圖／記者吳奕靖攝）

由於這個路口旁邊就是前金消防分隊以及前金分駐所，聽到撞擊聲的消防隊員立刻衝出來，也立即出動救護車，另外分駐所一名員警也趕來查看，立刻用無線電通報巡邏警網支援，就連分駐所的所長尤明賜也立刻到現場指揮調度，因此車禍也沒有造成路口車流打結。

記者詢問肇事的61歲婦人，她下車之後整個人呈現恍惚狀態，面對詢問直說不知道發生什麼事，還表示自己明明看到的是綠燈，不過在記者提醒「有可能是闖紅燈」，她才喃喃自語說那是自己錯了！而被撞的28歲騎士隨後被送往醫院救治，還好沒有大礙。但詳細肇事原因，還有待警方釐清。

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▲受傷騎士坐在地上 。（圖／記者吳奕靖攝）