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今天夏至「最長的白天」　太陽直射北回歸線「影子消失」

▲▼夏至當天白天最長，中午時太陽直射北回歸線。但天文館表示，「日出最早」另有其日。（圖／台北天文館提供）

▲今天夏至，白天最長，中午時太陽直射北回歸線。但天文館表示，「日出最早」另有其日。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

今（21日）是夏至，是一年中白天最長的一天。不過，台北天文館指出，夏至並非一年中日出最早的一天，主要受到地球自轉軸傾斜、橢圓形公轉軌道等多種因素影響，今天台北日出是早晨5時5分，比6月6日到6月12日台北日出時間還要晚2分鐘。另今天正午因太陽直射北回歸線，此時在北回歸線地方會沒有影子。

今天是夏至，一般民眾都知道，今天是一年當中，白天時間最長、夜晚最短的一天，而且太陽在今天正午時會直射北回歸線（N 23.5度）。不過，一般民眾可能不知道，夏至並非是一年當中，日出最早的一天。

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台北天文館說明，夏至並不是日出最早的一天，這一現象是受到地球自轉軸的傾斜、橢圓形公轉軌道以及地理位置的差異等多種因素影響，所以6月6日至6月12日的日出時間5時3分，比夏至當天日出時間還早2分鐘。但若是比較今年度最早和最晚的日出時間，則相差1小時又38分鐘。今年最晚日落時間為6月26日至7月9日的18時48分，6月是年度日照時數最長月份。

▲▼夏至當天白天最長，中午時太陽直射北回歸線。但天文館表示，「日出最早」另有其日。（圖／台北天文館提供）

▲夏至當天白天最長。圖為2025年度日出日落時間圖。（圖／台北天文館提供）

台北天文館表示，若每天在同一時刻、同一地點記錄下太陽在天空中位置，一年下來，太陽在天空中走過的痕跡稱為「日行跡圖」。若模擬一年中每天早上7點的日行跡圖，發現最早日出的太陽在早上7時，已比最晚日出太陽仰角高了近20度，這也是最近大家出門上班時發現太陽已高掛原因。

此外，台北天文館指出，今天夏至正午，太陽過子午線時，這時候位於北回歸線（23.5度）地方會沒有影子，台北因為緯度約25.1度，所以仍會有一點影子，不過也是一年中最短的影子。

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