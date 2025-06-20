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「夏至」5生肖爆紅！6月底前命運急拉升　屬狗財運、貴人運皆旺

文／命理老師 邱彥龍

（6／21）進入夏至，天氣越來越濕熱，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，在炎熱煩躁之際，卻有5生肖在6月底前命運有急拉升爆紅的機會，其中屬狗者不只有財運、貴人運也很旺；屬雞者則是桃花朵朵開，光靠外表也可以帶來財運；屬虎的人，若這段期間遇到挫折，那就代表有更好的事在等著你；屬猴者名氣擴張快，靠一張嘴就能把錢挖進來；屬羊者有無形磁場相助，多參加聚會，可以找到賺錢的機會。

▲夏至 。（圖／AI圖）

▲夏至節氣。（示意圖／Reve AI製圖）

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（6／21至7／7）走旺運的5生肖是：

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Top5：羊

屬羊的朋友這段時間多曝光，多接觸人，多參加聚會，能遇到發財的機會，也有快速進財的可能，只要積極努力、有規劃，無形的磁場都會助你成功，當然單身的羊也能快速脫單唷。

Top4：猴

屬猴的朋友這段時間善用溝通、儘量行銷跟營銷，能讓名氣擴張快速，講講話就能增加收入，遇到問題別擔心，只要去解決就好，太多的感受或虛幻想像並不是好事，努力前進即可。

Top3：虎

屬虎的朋友這段時間貴人運非常旺，幸運值很高，容易得到照顧與幫助，不要給自己太大壓力，也不要胡思亂想，因為這樣也會影響到貴人想助你的動力唷，如果事業有中斷，並非壞事，因為有更好的在等待你。

Top2：雞

屬雞的朋友這段時間人見人愛，花見花開，桃花運超級旺，可以靠名氣、智慧跟外表，吸引不少的發財機會，當然也要明辨是非好壞，才不會累積業障。

Top1：狗

屬狗的朋友這段時間正、偏財運皆旺，名氣與貴人也很旺，能增加不少粉絲，但在財務規劃上需要謹慎，會有突如其來意想不到的花費，不能衝動賭博或下注，會有破財的狀況發生，事業能掌控得不錯，有大財運的機會，客戶容易買單，事業運強。

▲屬狗名氣與貴人很旺。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

周六夏至，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，在這靈魂與權力的交叉點，對立分化特別會讓玻璃心的人糾結，選擇放棄並不是壞事，一昧固執己見，只會換來吃力不討好的結局，讓自己在爛事上打轉糾纏。可多拜土地公、土地婆、白衣觀音、地母、瑤池金母；多穿搭靛藍、墨藍、深海藍、豆綠、灰綠、冰薄荷綠、霧白、淺灰、象牙色、土黃色、奶茶色跟咖啡色等可穩定氣場、提升智慧與洞察力、讓思緒清明，喚醒創造力與耐力。

邱彥龍老師提醒，夏至期間這16天主要受到兩個星相影響，首先土星合相海王星，國際社會理想主義爆發，抗爭、宗教運動、革命與衝突不斷，個人方面則是會在現實與幻象之間交疊，許多人會為了顧及顏面與自我形象而跟他人有所衝突，必須先釐清夢想與責任問題，否則情感上容易捲入犧牲或精神綁架的糾纏，明明渴望建立真實關係，卻常被模糊的期待與投射拉入犧牲的循環。

邱彥龍老師說，有些人此生並不是為了逃避而來，也不是為了順從而存在，夏至期間呼喚的是「以覺知承擔，以慈悲領導」，成為一位跨越幻象、整合信仰與制度的現代引路者，所背負的不只是個人功課，而是一段轉化時代結構的靈魂計畫。

▲夏至節氣不要一昧固執己見。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

邱彥龍老師並提供【夏至靈性轉運三招】供大家參考：

1. 晨間靜心呼吸法：（每日7：30前）

• 坐向東方，閉眼靜坐5分鐘。
• 深呼吸7次，手掌合於心口，默念：「我選擇冷靜與覺知，守住我的能量。」

2. 水光泡腳排毒法：（每週3次，睡前）

• 溫水泡腳＋加入死海鹽＋1滴薰衣草精油。
• 同時放青金石或白水晶於腳邊一起泡或直接戴在手上，協助排毒與安神。

3. 夏至財布施日：（2025／6／22 壬戌日・2025／6／28 戊辰日）

• 清理皮夾舊單據，捐出象徵性金額行善。
• 佩戴白水晶或黃水晶，利轉運與財氣更新

邱彥龍老師進一步分析，夏至期間最旺的星是金星、木星跟月亮，有利於上升、太陽或月亮星座落在水瓶、雙子、巨蟹、金牛跟射手等5個星座，有機會讓智慧提升、自我精進跟財富增長。

邱彥龍 老師 @yanlom7878
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

▲命理老師邱彥龍 。（圖／邱彥龍提供）

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