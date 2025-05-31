今年唯一「金星西大距」明登場！清晨肉眼可見　傍晚還有火星合月

▲6月天文秀接力登場，「金星西大距」、「火星合月」在明天聯袂上演。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

明天進入6月，多場精彩天文秀接力上演。台北天文館表示，明（1日）「金星西大距」率先登場，也是今年唯一一次，同一天還加映「火星合月」，月球將從火星旁掠過。其次是7日的「白晝白羊座流星雨」，每小時流星數約30顆，10日還有「心宿二合月」，另在19日同一天也有「土星合月、海王星合月」聯袂登場，天文迷不要錯過。

今天是端午節，明天就是6月，而6月則有多場天文秀接力演出，明天「金星西大距」、「火星合月」聯袂登場，其中「金星西大距」是三星等級的天文秀。

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台北天文館表示，「金星西大距」是今年唯一的一次西大距，而大距表示金星與太陽間離角達到最大，此時受到太陽光影響最小，也是觀看內側行星最佳時機。當金星位在太陽以西時稱為「西大距」，日出前早於太陽升起，而在太陽以東時為「東大距」。

若要觀賞西大距，台北天文館指出，除肉眼觀賞，若使用小型望遠鏡觀測金星，還能欣賞到其類似月球的「盈虧變化」，這是因為金星繞太陽運行時，從地球看去會呈現不同的相位，如同月亮的圓缺，十分值得一看。只要天氣良好，清晨5點左右向東方天空仰望，就能輕易找到這顆耀眼星辰。更令人驚喜的是，土星也會一同出現在東方天空。

▲明天除「金星西大距」，還有「火星合月」聯袂上演。（圖／台北天文館提供）

明天同一天還加映「火星合月」，台北天文館說明，就是月球將從火星旁掠過，發生在下午17時49分，火星屆時會位在月球南方約1.39度地方，建議日落後朝向西方天空欣賞，月球屆時就位在火星右側，兩者也恰好可以一同進入雙筒望遠鏡的視野中。

此外，台北天文館表示，今年6月6日至6月12日，台北的日出時間為清晨5時3分，也是本年度最早開始的日出時刻。另在6月10日，月球來到另一個紅色的星星旁邊。這個星星是夏夜中最明亮的星星之一的「心宿二」，這天也將出現「心宿二合月」天象，民眾在天黑後朝向東方天空欣賞，月球屆時就位在心宿二下方。

▲6月10日將有「心宿二合月」天象。（圖／台北天文館提供）

在6月19日這一天，「土星合月、海王星合月」則是聯袂登場。台北天文館指出，在當天11時58分、12時27分，不到一小時內，分別發生土星合月、海王星合月天象。當發生稱為「合」的天象時，表示這兩天體在天空中經度相同，通常也是這兩天體看起來最接近的時刻。

台北天文館表示，雖然這次的土星合月、海王星合月發生在白天，觀察非常困難，但在當天日出前，民眾可往東南方天空搜尋，仍可看見近靠的土星與月相近下弦的月球相互輝映，也是值得欣賞的天文景象。

▲6月19日「土星合月、海王星合月」同步登場。（圖／台北天文館提供）