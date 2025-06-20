台中死亡車禍！騎士壓斑馬線「超級鬼切」遭撞死　第一視角曝光

▲台中市北屯區今日發生一起死亡車禍，一名魏男違規沿著斑馬線鬼切迴轉，遭撞死。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市北屯區今日14時許發生一起死亡車禍，一名魏男騎乘機車行經太原路，竟於燈號變換之際，沿著行人穿越道往對向騎乘，當時燈號已經轉為綠燈，一名王男駕駛貨車要直行，視角疑似遭他車阻擋，完全看不到竄出魏男而撞上，魏男因傷重死亡。

第五警分局今日14時8分獲報，太原路與軍功路口有車禍發生，現場為一名魏男（63歲）騎乘機車，在慢車道停等紅燈時，疑似突然要改變行徑路線迴轉，竟直接從該處沿著斑馬線迴轉。

不過，魏男才剛起步沒多久，燈號就已經變成綠燈，該路口為多車道，其中直行道有車輛尚未起步，看見魏男竄出並未前行，但一名王男（42歲）駕駛貨車，沿著無車輛的車道直行，準備通過時，直接撞上騎乘在斑馬線上的魏男。

▲▼貨車行車紀錄器拍下整個過程。（圖／記者許權毅翻攝）



警消獲報後，趕緊將魏男送往慈濟醫院搶救，仍於15時32分宣告不治。警方表示，正報請檢方准予抽血檢驗魏男體內是否有酒精反應，另王男並無受傷、無酒駕，肇責待鑑定。

警方呼籲，駕駛車輛時應保持適當速度並隨時注意車前狀況，若是機車騎士，在路口欲轉彎時，如有設置兩段式左轉標誌的路口，一定要遵守交通規則，切勿貪圖方便將自己置於危險之中。