台灣米進軍日本掀熱潮　台南白米外銷創紀錄、CP值高獲網紅力推

▲台南芳榮米廠首度外銷日本500公噸白米，展現台南農業實力與國際競爭力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本國內近來出現稻米供應吃緊現象，進口米需求大增，台灣優質好米因此搶佔契機，在農業部積極推廣下外銷量大增，今年1至5月台灣米出口至日本達7759公噸，是去年同期的6倍。

這波熱潮中，來自台南後壁的百年品牌芳榮米廠首次外銷500公噸白米，成功打入高門檻的日本市場，日媒與網紅實測一致好評，掀起「台灣米熱」。

台南市長黃偉哲指出，日本向來對稻米進口採高標準審查，此次芳榮米廠能突破檢驗規範成功外銷，實屬不易。他表示：「芳榮米品質穩定、檢驗合格，是填補日本缺米問題的好幫手，也是台南農業實力的具體展現。」此次外銷數量創新高，不僅提升台南米的國際能見度，也為在地農業開拓外銷新局。

日本電視台（日本テレビ）、北海道STV News等多家媒體接連報導台灣米熱潮，節目中主持人與來賓試吃表示「幾乎吃不出與日本米的差異」，尤其強調口感Q彈、米粒有嚼勁，連影音網紅也搶拍「開箱台灣米」影片，用白飯拌納豆、搭燒肉、做牛丼等常見日式料理試吃，評價「飯香驚喜、冷便當略有落差，但性價比超高」，高度肯定台灣米作為替代選擇的潛力。日媒也點出，台灣米多為日治時期改良品種，正對日本人口味，因此在市場上自然「吃得習慣又買得起」。