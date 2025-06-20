南台手搖飲新戰局！健康果昔+生椰咖啡　插旗善化搶南科工程師

▲一家以果汁為基底的飲料新品牌插旗台南善化跟高雄林園 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

手搖飲市場的戰火未曾停歇，如今再加一間新品牌加入戰局！主打「果優手搖飲」的全新品牌 ，挾帶著獨特的健康訴求與視覺美學，正式插旗南台灣，首站選定台南善化，並同步進駐高雄林園東林店。此舉無疑宣告，一場以「果汁」健康為核心的新概念手搖飲，試圖顛覆消費者對傳統手搖的既有印象。

主打「果優手搖飲」的全新品牌登場，並非單純複製現有市場模式，而是以其獨特的產品定位，開闢出一條新賽道。品牌主打「果昔優格」、「水果美式」以及「生椰咖啡」三大系列，巧妙地將健康、清爽與味蕾享受融為一體，為消費者提供風味輕盈且顏值在線的飲品新選擇。這不僅是對健康飲食趨勢的積極回應，更展現了品牌對於市場敏銳的洞察力。

值得一提的是，品牌旗艦店設於台南善化，其策略考量可謂精準獨到。因為善化與南科園區相距很近，此地匯聚了大量高壓力的工程師與上班族群。這些專業人士不僅追求效率，更日益重視健康與生活品質。面對龐大的工作壓力，一杯健康又具療癒效果的飲品，即便是單價稍高，他們也樂於買單。所以經營團隊正是看準了這群消費者的潛力，以其「果昔優格」與「生椰咖啡」的獨特定位，搶佔市場先機。

▲一家以果汁為基底的飲料新品牌插旗台南善化跟高雄林園 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

在眾多產品中，「果昔優格」系列無疑是招牌亮點。以「奇異仙子果優」為例，嚴選奇異果、菠菜、芹菜等綠色食材，佐以頂級希臘式優格，不僅富含維生素C與膳食纖維，更強調其「輕盈無負擔」的特性，旨在為消費者補充腸胃所需的正能量。而「仲夏野莓果優」則以藍莓、草莓、蔓越莓的夢幻三重奏，打造出酸甜適中的療癒口感，精準捕捉了現代人對於健康與美味兼顧的雙重需求。市場上少見將水果與優格完美結合的手搖飲品，nanafru 的此番嘗試，無疑填補了市場空白，並為消費者帶來了獨一無二的健康新選擇。

對於未來的展店計畫，這間全新品牌的經營團隊表示目前尚無確切的數字規劃，但他們對於南台灣的飲料市場充滿信心。品牌看好健康飲品的發展潛力，未來也不排除將觸角延伸至海外，特別是東南亞市場，將台灣的健康手搖飲帶向國際。