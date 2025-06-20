台南市勞工領袖大學進階班開訓！　三位卓越校友分享經驗傳承熱血啟發

▲勞工領袖大學進階班今開訓，三位傑出校友現身說法，分享學習與實踐歷程。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推動勞工終身學習，厚植在職勞工的領導力與社會參與精神，台南市勞工局與成功大學攜手辦理「勞工領袖大學」系列課程，廣獲評價很好。

19日進階班正式開訓，特別邀請三位從初階學員一路修習至菁英班的卓越校友回娘家擔任講師，分別以「自我實現」「夢想實現」「公益實現」為主題，分享親身歷程與職涯轉變，現場氣氛熱烈，並同步於「台南呷頭路」粉絲專頁直播，吸引勞工族群線上共學。

本次進階班課程主軸為「點亮勞大之光三部曲」，由三位校友接力開講。首場由台南市運動場所服務職業工會理事長謝惠娟主講「自我實現」，她自述從初階班開始轉變學習態度，積極提問、強化表達，進而攻讀企業管理與銀髮族福祉領域的雙碩士與博士學位，並投身教學與社會教育推廣。謝惠娟強調：「教，是最好的學」，勉勵學員從學習中找到定位、堅持初衷，為勞工發聲不懈。

第二場由大台南網路購物服務人員職業工會理事長林伶禪接棒，以「夢想實現」為題，分享自己從勞大初階一路唸到菁英班，最終獲頒「卓越校友」。她坦言，每堂課都讓她更清楚人生方向，也勉勵學弟妹勇敢追夢：「夢想不是遙不可及，只要持續學習與堅持，終將照進現實。」

壓軸講師則是台南市文化創意美學職業工會理事長鄭玉娟，以「公益實現」為主題，談到如何將美容專業轉化為教育與公益能量，開設彩妝、美甲等課程，協助學員培養自信與技術。鄭玉娟指出：「真正的領導力來自服務他人，行動比想法更重要。」她相信教育是最大的公益，希望將「美的力量」傳遞給更多人。

勞工局局長王鑫基表示，進階班由三位傑出校友接力授課，不僅體現「學長姐傳承精神」，也展現學以致用的學習典範。未來將持續與成大合作，滾動課程設計，納入ESG、AI應用、職場溝通等新興議題，協助勞工掌握趨勢、提升競爭力，打造更具韌性的職場社群。