台東持續推動國中小期末共同評量　提升學習成效

▲台東縣持續推動國中小期末共同評量。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化學生學習成效，優化教學回饋機制，台東縣政府教育處於113學年度持續推動國中小學生期末共同評量。國小場（三至五年級）已於6月19日至20日舉辦，國中場（七、八年級）將於6月26日至27日登場，涵蓋國語文、數學、英語文、自然與社會五大科目，題型以選擇題為主，其中英語文科另設聽力測驗。

教育處指出，本次期末共同評量將取代第三次定期評量，有效減輕學校教學與學生備考壓力，透過一致性的評量標準促進教學調整，進而提升整體教育效能，實現教與學的正向循環。

台東縣長饒慶鈴表示，期末共同評量制度不僅強化學力基礎，更有助教師精準診斷學生學習狀況，作為調整教學策略的重要依據。會考成果亦顯示台東縣在深化教學、穩固學力方面已逐步展現成果，縣府將持續投入教育資源，強化教學環境，讓台東學子能在山海間自信學習、穩健成長。

縣府教育處長蔡美瑤補充，評量結果不僅提供教師與家長掌握學生學習狀況，更是學校規劃補救教學與教學精進策略的重要參據。透過系統性分析，可有效推動課程調整與教育政策優化，建立從評量到教學改善的良性機制。

為提升評量品質，教育處早已啟動各學科命題教師增能研習，確保試題設計貼合課綱與學生實際學習情形。同時，結合鄰近學校人員進行巡場與監考，嚴謹執行各項試務程序，確保評量過程的公平與公正。

本制度的實施已逐漸展現成效。根據114年國中教育會考成績統計，台東縣共有45位學生獲得5A以上成績，較去年成長16人，其中新生國中更有2位學生拿下5A10+的優異表現，顯示縣內在素養導向教學與學力培育上的努力正逐步開花結果。

展望未來，台東縣政府將持續推動專業化與一致性的評量制度，結合素養導向命題、教學共備與AI大數據分析，協助教師精準掌握學生學習弱點，實踐個別化教學，提升整體教育品質，陪伴孩子穩健學習、發展潛能，迎向更寬廣的未來。