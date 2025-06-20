東女美術班第24屆畢業成果展《奇遇》　即日起展出

▲東女美術班第24屆畢業成果展《奇遇》。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

國立台東女中第24屆美術班畢業成果展《奇遇》即日起至6月29日於台東縣文化處藝文中心1樓藝廊展出，並於6月19日上午10時30分舉行開幕式。本屆展覽以「小怪獸」為創意主視覺，象徵班上12位同學在藝術旅程中的獨特性格與創作能量，邀請各界一同走入這場充滿想像與故事的奇幻旅程。

台東縣長饒慶鈴表示，國立台東女中美術班自民國88年創立至今，已培育無數優秀藝術人才。今年第24屆畢業展延續歷屆傳統，以學生三年來的學習成果為核心，展現他們在設計、造型與多媒材實驗上的探索成果。《奇遇》不僅是一次創作的總結，更是一場創意與靈感交會的啟程，展現學生對形式、概念與材料的深度思考與掌握。

文化處指出，國立台東女中為本縣唯一設置高中美術班之學校，校內擁有完善的美術教學設備與師資陣容，長期致力於推動藝術教育，學生於縣內外美術競賽中屢獲佳績。此次展出作品涵蓋水彩、水墨、素描、書法、版畫、插畫等平面作品，以及彩繪與多種立體媒材創作，件件皆為學生靈感與技法融合的心血結晶，呈現豐富多元的藝術視角與創造力。

台東女中校長王垠補充，學生對生活細節的觀察與自我感悟，常是創作靈感的重要來源。在數位時代下，學生對時事與生命議題的關注也反映於作品中。此次展覽不僅完整呈現三年來的學習歷程與創作成果，更突顯東女美術班紮實的基本功與跨領域整合能力，誠摯邀請民眾親臨現場，體驗這場由年輕藝術家們精心打造的藝術饗宴。