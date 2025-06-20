台東「兒童及少年未來教育與發展帳戶」助家庭穩定儲蓄

▲「兒童及少年未來教育與發展帳戶」三大獎勵助家庭穩定儲蓄。（圖／記者楊辰東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為協助弱勢家庭為子女累積教育與未來發展資源，打造穩健的教育與就業起點，衛生福利部自2018年起推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」計畫，台東縣政府積極響應，透過各區域社會福利服務中心加強宣導，目前全縣開戶率已達73%，展現縣府在推動兒少福利與脫貧政策上的積極作為與具體成果。

台東縣長饒慶鈴表示，該計畫是政府與家庭攜手合作的典範。除中央所提供的「持續繳存三年獎勵金」外，台東縣政府於2025年度主動加碼，針對2024年度家庭繳存情形推出三項地方獎勵：「恢復繳存獎勵」、「整年度繳存獎勵」及「繳存半年獎勵」，由各區社福中心協助發放，鼓勵家庭穩定儲蓄，為孩子奠定堅實的未來基礎。

台東縣政府社會處長陳淑蘭進一步說明，「兒童及少年未來教育與發展帳戶」針對2016年1月1日以後出生、列冊為低收入戶、中低收入戶，或由政府監護的失依兒少開設專屬儲蓄帳戶。家長每月定期儲蓄，政府則以1比1方式對等提撥，幫助孩子逐步累積教育與就業基金。當孩子年滿18歲，帳戶資金可運用於升學、就業或創業，實踐「從小累積、翻轉未來」的政策目標。

2024年度台東縣政府推出三項地方獎勵措施，強化家庭儲蓄意願：針對中斷繳存逾6個月、經社工訪視後重新儲蓄者，提供現金禮券作為激勵；若全年穩定繳款12個月，則可獲得高額禮券獎勵；即使僅穩定儲蓄達6個月，也可領取生活物資箱。這些實用獎勵機制，協助家庭減輕經濟負擔，並提升計畫參與率，鼓勵更多家庭為子女未來持續累積資源。

實際受益案例中，居住於台東市的花哥與花妹一家，原因未完成帳戶自動扣款設定，加上家長工時長、經常錯過繳款時限，導致年度儲蓄與獎勵機會流失。在社工協助下重新啟動儲蓄計畫，花媽感性表示：「現在每個月看到帳戶穩定增加，我們當父母的也更安心，孩子的未來看得到希望。」

為協助更多因突發狀況而中斷儲蓄的家庭，台東縣政府今年亦積極爭取「感恩基金會」加入公益協力行列。針對暫時無法繳款的家庭，經社工評估符合條件後，啟動協助繳存機制，確保家庭不中斷參與計畫，讓孩子的希望持續累積不落空。

台東縣社會處強調，「兒童及少年未來教育與發展帳戶」是政府與家庭共同為下一代儲備機會的重要政策。未來縣府將持續整合更多社會與民間資源，打造更完整的支持系統，也呼籲尚未開戶的家庭踴躍參與，善用制度資源，為孩子打造穩固的成長基礎與發展前景。