音樂季停辦！知名市集LA RUE文創「賴帳不退費」　主理人遭通緝

▲高雄起家的文創設計公司LA RUE爆出大量欠款，但公司仍持續舉辦活動。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

以三輪餐車文青市集起家的「LA RUE文創(品沐川)」，主理人洪健哲過去曾舉辦多場知名市集、音樂祭，2024年突襲取消島嶼音樂祭，至今仍未給購票民眾一個交代，粗估仍有4000人尚未辦理退費、欠款達600萬，大票受害者已報案提告。高雄地檢署上月已對洪健哲發布通緝，而洪男也已到案說明。

LA RUE文創設計去年11月2、3日在高雄夢時代旁舉辦島嶼音樂祭，活動票價3100元至1550元不等，公布卡司陣容有台灣知名樂團理想渾蛋、南西肯恩、韓國歌手李承允以及唱紅多部韓劇OST的10CM。未料，LA RUE突然在9月30日發文，指出因成本過高、票房太低，只好忍痛取消活動。因離音樂祭只剩一個多月，許多購票粉絲多數已訂好車票、住宿，對此感到不滿。

▲LA RUE去年10月發文承諾100%全額退款，但至今仍有大票消費者未取得退款。（圖／記者許宥孺翻攝）



LA RUE文創在去年10月24日發文，承諾將100%退費處理，並提供表單讓消費者自行填寫退費方式，也強調會在60個工作天內完成退款。不過8個月過去，仍有大批消費者未取得退款，除了詢問退款進度被已讀不回、刪除留言外，還有粉絲私訊詢問卻被封鎖，期間LA RUE的粉專卻持續活躍，直至今年4月仍如常發布其他市集活動資訊。

粉絲不堪受騙，除了向消保官提出申訴外，也控告主理人洪健哲詐欺，據悉，有分局陸續接獲33名受害人對洪健哲提出告訴，製作筆錄後均移送地檢署偵辦。

有網友近日收到檢方通知洪健哲遭通緝文書，直言大快人心。消息一出後，大票受害者也感到振奮，「終於有機會還錢了嗎？」、「可喜可賀大快人心！」、「普天同慶 快還我錢」、「歐買尬！要有一絲希望了嗎！」

據悉，洪健哲遲遲未到庭說明，高雄地檢署在上月底依詐欺罪嫌對洪男發布通緝，不過洪健哲3天內火速到案，檢方已撤銷通緝身分。

▲LA RUE文創爆欠款，但今年4月仍承接建商活動持續舉辦市集。（圖／記者許宥孺翻攝）



有多名受害人曾向國民黨高雄市議員許采蓁求助，許采蓁表示，她的服務團隊介入協調，但洪健哲卻多次放鳥、不讀不回，直到她偕同受害人開記者會，洪健哲才陸續退款。她的服務團隊和高雄消保官多次催促洪健哲快退費，半年多才有近2000名受害者取得退費，但據悉恐有高達600多萬元費用尚未辦理退費，以每人1500元計算，粗估還有4000人遲遲等不到退費。

▲LA RUE粉專持續發布活動照片，但限制粉絲留言。（圖／記者許宥孺翻攝）



許采蓁指出，品沐川公司一邊欠款，還一邊舉辦活動，消費者很納悶，為什麼錢沒拿到，LA RUE活動卻一場一場接著辦？雖然LA RUE是在高雄起家，但經過一連串事件，高市府已沒有任何活動與LA RUE合作，所以品沐川已投向高雄建商和外縣市政府。她呼籲LA RUE儘快退還款項，而建商和其他縣市政府也應慎選合作對象，不要助長這種沒信用的業者。