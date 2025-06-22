中油道歉了！深夜奇景「聖火杯」原因曝　飄惡臭惹怒鄉親

記者吳奕靖／高雄報導

高雄小港、大寮地區的居民在昨（22）日凌晨再度經歷一場惡夢，中油大林廠的燃燒塔驚現「聖火杯」奇觀，火光直沖天際，不僅讓小港居民驚呼「還以為聖誕節提早到」，大寮民眾也飽受惡臭侵襲，痛批「整個臭到不行」！這已是該廠短短五天內第二次引發民怨，中油大林廠今天發出聲明致歉。

針對這起深夜火光事件，中油大林廠今日指出，「大林廠今晨（22日）煉五組已停爐的重油媒裂解工場依調整製程壓力的標準化作業程序，進行系統壓力調整，將部份製程氣排往燃燒塔處理。」廠方進一步解釋，該廠已於21日下午停爐更換控制卡面，停爐程序皆依標準作業程序（SOP）並通報環保局，對於驚擾到鄉親，廠方深感抱歉。

其實環保局在今天凌晨晨2時43分，透過AI雲端監控系統已經即時捕捉到中油大林廠重油觸媒裂解工場（M33）異常。經過查證，證實是因工廠內的壓縮機（C-1101）突然跳車，導致製程緊急停爐，大量製程氣體排往燃燒塔處理，才會產生肉眼可見的明顯粒狀污染物。環保局強調，此舉已違反《空氣污染防制法》第32條規定，將依法對中油大林廠處以新台幣10萬元至500萬元的罰鍰。

▲中油林園廠又出現聖火盃情況，居民紛紛表示臭死了 。（圖／環保局提供）

此次燃燒塔冒火事件，是中油大林廠在短短五天內第二次引發關注。距離上次火警才剛過去，此次又在深夜「送上」火光與惡臭，讓周邊居民的不滿情緒達到頂點。許多小港區居民紛紛將目擊照片PO上臉書「林園五四三」社團，驚訝之餘也伴隨著憤怒，隨著貼文發酵，不少大寮居民也加入抱怨行列，表示空氣中瀰漫著濃烈的惡臭，讓人難以忍受，直言「整個臭到不行」。

居民們擔憂，中油大林廠的頻繁異常排放，已嚴重影響當地空氣品質與居民健康，要求相關單位應嚴格監督，確保工廠操作符合環保規範。