夏至陽氣旺！3生肖財運亮眼　屬兔將迎意外財、好消息

▲隨著「夏至」節氣到來，3生肖將會在當天開財運。（示意圖／翻攝自unsplash）

明天（21日）將迎接「夏至」節氣，同時也是北半球白天最長、陽氣最旺的時刻，此時能量轉強，容易使財運出現變化。對此，清水孟國際塔羅雲蔚老師便點名3個生肖，將會在「夏至」當天開財運，也能等到意外的收入或好消息找上門。

TOP 3 豬

夏至當天，屬豬者的財運特別亮眼，不僅有機會遇到貴人相助，還容易在不經意間獲得額外的收入，不論是正財還是偏財，都有不錯的表現。這一天也適合主動出擊，例如規劃財務、洽談合作、或試試手氣，說不定就有意外驚喜，身邊的人也能給一些實用的建議或資源，讓屬豬的朋友少走冤枉路。

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另外，屬豬者在這段時間的心情平穩，做事也比較冷靜，不容易衝動花錢，理財判斷自然更精準，當天若有什麼想法或靈感，建議趕緊記下來或馬上行動，因為這些點子可能會帶來未來的財富機會，只要保持積極態度，再加上一點運氣的加持，是開財運的大好時機。

TOP 2 虎

夏至這一天，屬虎者的財運特別順風順水，尤其是在正財方面表現亮眼，像是工作上獲得上司肯定、有加薪機會，或是業績提升帶來收入成長。若是做生意的人，當天會談成一筆不錯的合作；如果是上班族，也有機會接到重要的任務，表現好就能帶來實質的獎勵。整體來說，夏至是一個適合積極行動、主動爭取的好日子。

屬虎的朋友當天在財務判斷上特別精明，對於金錢的敏感度提升，更容易抓住好機會，如果最近有想投資、理財或規劃資產，夏至當天是個不錯的開始；加上整體人際運也不錯，會遇到願意提供幫助或資源的人，少走彎路、多賺一些，記得當天要多留意資訊與機會，只要願意主動出擊，財運自然水到渠成。

TOP 1 兔

夏至當天，屬兔者的財運格外輕鬆順暢，屬於「無心插柳柳成蔭」的幸運型，不需要太多刻意努力，可能就會有意外的收入或好消息找上門來，像是朋友介紹賺錢機會、過去的努力突然開花結果，甚至只是日常中的一個小決定，都能帶來金錢上的收穫。夏至這一天適合放寬心，用平常心面對生活，反而會收獲驚喜。

屬兔的人在夏至當天的靈感特別強，適合憑藉創意、想法來提升財運，無論是經營副業、設計、寫作或社群經營，只要善用自己的點子，就有可能帶來人氣與錢財雙贏。而且人際關係也相當和諧，可能會有朋友、合作夥伴願意主動伸出援手，助一臂之力，這種柔中帶旺的財運，讓屬兔者可以在輕鬆的氛圍中，把握好運，提升收入。

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