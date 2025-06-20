沈伯洋預告下週提民事告訴！　傅崐萁不怕：歡迎到法院交代清楚

▲傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法委員沈伯洋父親沈土城的兆億公司被網路爆料在中國經商賺取人民幣，更被指是「特工」、「洗產地」等，沈伯洋19日代表父親到台北地檢署申告，並稱國民黨立院黨團總召傅崐萁是造謠始作俑者，下周將對傅提出民事告訴。對此，傅崐萁今（20日）受訪表示，熱切歡迎到法院講清楚，而他一家人的產業有誰資助，也歡迎到法院講清楚。

香港媒體《大公報》、《文匯報》3日大篇幅報導，沈伯洋父親沈土城的兆億公司，在中國經商賺取人民幣，沈伯洋在多次澄清後，仍遭質疑沈父用中國貨洗產地營業額達17億元，沈伯洋19日代表父親到台北地檢署按鈴提告，指控3個臉書帳號與粉專涉嫌造謠妨害名譽，並預告下周將對傅崐萁提出民事告訴。

傅崐萁說，熱切歡迎到法院講清楚，他的錢從哪裡來的？哪些地方資助他，至於中國紅孩兒一家人的產業也讓社會大眾了解，這個到法院去講，他認為會非常適合。

另，針對民進黨秘書長林右昌19日到花蓮玉里鎮參拜150年歷史的協天宮時，嗆傅崐萁親中賣台、削弱國安，傅崐萁昨日已先以臉書回應，今日面對媒體他再說，民進黨應該適可而止，賴清德推動大罷免，不只違反全世界的民主常態，而且除了把災區當秀場，也把宗教當作鬥爭舞台。

傅崐萁提到，去年陸委會副主委已經清楚表達，民間宗教信仰媽祖婆、關帝爺、保生大帝等等，都是中共統戰的工具，在總統大選前賴清德到各寺廟參拜，大選後就來攻擊宮廟神明，這時候不要再把政治力介入信仰，是非常不道德不應該的。