林右昌邊拜關公邊嗆不忠不義　傅崐萁轟：拿宮廟當罷免舞台的小丑

▲國民黨立委傅崐萁 。（圖／翻攝傅崐萁臉書）



記者崔至雲／台北報導

民進黨秘書長林右昌今（19日）上午到花蓮玉里鎮，參拜150年歷史的協天宮，致詞時提到，協天宮主祀關聖帝君是忠義化身，但傅崐萁親中賣台、削弱國安，是為不忠不義，呼籲花蓮及全台灣「罷免投同意」。對此，傅崐萁怒轟，「你們把宗教當選舉工具，選前搶著入宮繞境搏版面，選後就說神明是統戰武器；這種用完就丟、翻臉比翻書還快的嘴臉，才是真正『掏空台灣、傷害信仰』的最大元凶！」。

「只拜清德宗、不敬關聖帝君？林右昌罵人『不忠不義』，綠營先把震災當舞台，再將信仰當戰場！真是神明也聽不下去！」傅崐萁指出，林右昌今天大剌剌走進花蓮廟門，嘴裡講著「關公是忠義的化身」，轉頭就對著一位誠心拜關公、長年尊崇傳統信仰的傅崐萁大放厥詞，污衊「不忠不義」。請問林右昌，你口中的忠義，是指你們民進黨選前跪拜神明，選後封殺媽祖的雙標行徑嗎？

針對行政院陸委會副主委梁文傑曾提到，「其實不只是媽祖，各種民間信仰，包括保生大帝、神農大帝、關帝爺，這些其實都是中共用來做對台灣統戰的一些利用的工具」。傅崐萁批，那時你們怎麼沒人抗議？出來幫神明說話？如今大罷免的選舉到了，就搶著站到廟門口討論「何謂忠義？」真是厚顏無恥、毫無信仰。

傅崐萁批，你們把宗教當選舉工具，選前搶著入宮繞境搏版面，選後就說神明是統戰武器；這種用完就丟、翻臉比翻書還快的嘴臉，才是真正「掏空台灣、傷害信仰」的最大元凶。

傅崐萁嗆，「林右昌，你在基隆護航財團，擔任東案商場的門神，潑髒水打守護市產的謝國樑市長，還發動罷免市長！」今天為了一黨獨裁專制之私，推動反民主的大罷免，早已經是會被歷史唾棄的罪人、還敢拿宮廟當罷免舞台，來做人身攻擊、拿信仰當政治刀子，你不配走進忠義殿堂的關帝廟，你只是民進黨「選舉劇場」的小丑。

傅崐萁也正告民進黨，「信仰不是你們的鬥爭舞台！神明不是你們選舉的佈景板！真正忠義的人，不會用宗教抹黑別人！」他強調，他5歲時開始拜關公、敬媽祖、信神明，這是他的虔誠的信仰，至今已經茹素25年，除了每日上香祈福之外，一年三節必到大廟敬拜神明，並參與各種的法會，來為國為鄉為民來祈福，絕不假借神明為己私、從不羞辱信仰來換選票。也從未以宮廟為舞台來攻擊他人，倒是民進黨從中央到地方，選舉到了就衝廟門、平時看神明如草芥，才是真正對台灣文化最大的不敬與背叛。

傅崐萁嗆，「舉頭三尺有神明，信仰不是你們民進黨可以玷污的！台灣人會看，花蓮人更會分辨！真正忠義，是在災難來臨時守護百姓，不是在神壇前演戲！」。