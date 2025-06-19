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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林右昌赴花蓮說明會　喊話罷免傅崐萁「除去三害」

▲▼民進黨秘書長林右昌。（圖／民進黨提供）

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨秘書長林右昌今（19）日前往花蓮宣講。林右昌致詞時表示，過去外界說花蓮國，但如今不是，因花蓮人頂著縣府的干擾，被查水表、被打壓，甚至店家支持掛看板都受到打壓，當初沒有人相信二階連署能達到167%，正是頂著這些壓力，成功過關，彰顯花蓮人的氣魄、偉大。罷免傅崐萁能除去三害，一為花蓮除害，二為國民黨除害，三為台灣除害。

林右昌今前往玉里協天宮參香揭匾，之後參與民團發起主辦的「守護花蓮 公民開講」說明會。林右昌表示，玉里協天宮主祀關聖帝君，關公的忠義精神就是要對「國家效忠、對人民有義」，但現在傅崐萁帶著他的傳隨組織，「毀憲亂政、親中投共、弱化國安、掏空台灣」，這種對國家及人民不忠不義的不適任立委，必須要堅定投下罷免同意票。

接續出席「守護花蓮 公民開講」行程時，林右昌表示，感謝玉里鄉親來參加說明會，也感謝年輕公民代表勇敢站出來，因為罷免不是容易的事情，需要很大的勇氣，從第一階段到第二階段，花蓮縣民挺身而出，公民團體的倡議，讓更多人民覺醒，成功挺進第三階段罷免投票，不管是有沒有連署的，在第三階段都要幫忙拉票，出去投票。

林右昌說，過去外界說花蓮國，是傅崐萁王國，但如今不是，因花蓮人頂著縣府的干擾，被查水表、被打壓，甚至店家支持掛看板都受到打壓，當初沒有人相信二階連署能達到167%，正是頂著這些壓力，成功過關，彰顯花蓮人的氣魄、偉大。

林右昌強調，傅崐萁的罷免不只是花蓮人的事，是全台灣的事。因為傅崐萁是中共操弄的政治玩偶，中共亂台首惡。去年四月，從中國回來後，掀起國會亂象，罷免傅崐萁能除去三害，一為花蓮除害，二為國民黨除害，三為台灣除害。

林右昌續指，第一，為花蓮除害，因傅崐萁欺騙花蓮，他說為花蓮爭取中央經費，都在騙人；第二，為國民黨除害，因為傅崐萁綁架國民黨，讓黨主席向下沉淪，為抵禦公民的罷免潮，發起超過95%的錯假連署，成為金光黨、詐騙黨，第三，為台灣除害，因為傅崐萁自中國回來後，便成為中共代言人，利用台灣民主自由社會體制，利用在立法院的言論免責權，說中共要說的話，做中共要做的事。罷免傅崐萁，就是為了不讓中共的代理人繼續在國會為非作歹。

林右昌提及，前陣子在花蓮市帝君廟及今日玉里協天宮都是參拜關聖帝君，而帝君最為人知的就是「忠義精神」，忠就是要忠於國家，義就是要對人民有義。但傅崐萁現在「毀憲亂政，親中投共」就不忠；「掏空台灣 削弱國安」就叫不義。

林右昌強調，民進黨作為守護台灣的本土政黨第一品牌，一直以來就是最支持社會團體公民運動，永遠都是公民團體最強的後盾。面對這次的罷免公民運動，不可以讓國民黨扭曲成政黨對決，被扭曲就沒有是非了。在二階連署很多國民黨員都站出來，因為現在國人不分藍綠不分黨派，只是單純的在討論是非。

林右昌呼籲，罷免公民運動是愛台灣，是為了把不適任的立委請出立法院。只要愛台灣，為台灣這片土地好，不管哪個黨派的立委都將可以代表國家，因為台灣只要適任，不要投共的立委。也期待未來的國會。能成為一個守護台灣反共的立法院。

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