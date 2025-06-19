沈伯洋開告！代父控3粉專造謠「洗產地賺17億」　下周再告傅崐萁

記者劉昌松／台北報導

香港媒體《大公報》、《文匯報》3日大篇幅報導，立法委員沈伯洋父親沈土城的兆億公司，在中國經商賺取人民幣，沈伯洋在多次澄清後，仍遭質疑沈父用中國貨洗產地營業額達17億元，沈伯洋19日代表父親到台北地檢署按鈴提告，指控3個臉書帳號與粉專涉嫌造謠妨害名譽，並預告下周將對國民黨立委傅崐萁提出民事告訴。

▲沈伯洋代表父親沈土城，控告3個告粉專造謠妨害名譽。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，19日遭沈伯洋控告的包括臉書帳號「理哥Leo Liau」以及「肆拾而古惑」、「理觀點leo's blog」2個粉專的管理員。沈伯洋表示，立法委員時常受到評論，但無論如何不該波及家人，而這次相關言論的源頭是香港媒體，因為提告境外勢力不太方便，所以提告對象是除了中國之外，額外造謠的台灣粉專跟個人。

沈伯洋指出，從先前他在臉書澄清、新聞澄清，現在提告再澄清一次，事不過三，就像三振法案，「接下來還有造謠洗產地、十七億、在美國有房產、說我是特工的，都會一併提告。」沈伯洋另外強調，國民黨立法委員傅崐萁也是造謠的始作俑者，在花蓮當地演講宣傳，不斷造謠說他顛覆國家，是美國的間諜，甚至各式各樣侮辱，因此下禮拜將在立法院開記者，說明另外對傅崐萁提告。