　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

沈伯洋開告！代父控3粉專造謠「洗產地賺17億」　下周再告傅崐萁

記者劉昌松／台北報導

香港媒體《大公報》、《文匯報》3日大篇幅報導，立法委員沈伯洋父親沈土城的兆億公司，在中國經商賺取人民幣，沈伯洋在多次澄清後，仍遭質疑沈父用中國貨洗產地營業額達17億元，沈伯洋19日代表父親到台北地檢署按鈴提告，指控3個臉書帳號與粉專涉嫌造謠妨害名譽，並預告下周將對國民黨立委傅崐萁提出民事告訴。

▲▼沈伯洋告粉專造謠。（圖／記者劉昌松攝）

▲沈伯洋代表父親沈土城，控告3個告粉專造謠妨害名譽。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，19日遭沈伯洋控告的包括臉書帳號「理哥Leo Liau」以及「肆拾而古惑」、「理觀點leo's blog」2個粉專的管理員。沈伯洋表示，立法委員時常受到評論，但無論如何不該波及家人，而這次相關言論的源頭是香港媒體，因為提告境外勢力不太方便，所以提告對象是除了中國之外，額外造謠的台灣粉專跟個人。

沈伯洋指出，從先前他在臉書澄清、新聞澄清，現在提告再澄清一次，事不過三，就像三振法案，「接下來還有造謠洗產地、十七億、在美國有房產、說我是特工的，都會一併提告。」沈伯洋另外強調，國民黨立法委員傅崐萁也是造謠的始作俑者，在花蓮當地演講宣傳，不斷造謠說他顛覆國家，是美國的間諜，甚至各式各樣侮辱，因此下禮拜將在立法院開記者，說明另外對傅崐萁提告。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
620 3 9634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不怕飛彈？這航班「瘋狂盤旋」降落以色列　公司名稱網笑了
具俊曄每天奔金寶山伴大S！　民眾直擊金山看房：陽台就望得到她
故宮晶華「吃到飽」喊停！　最後供應日曝
夏男拿不到遺產　5億高中生母恐「只能分200萬」...原因曝
彭博：美準備「幾天內攻擊伊朗」　最快周末前行動
普丁自願調解以伊衝突　川普1句話酸爆
台灣百萬美元富豪逾76萬人！居全球15強　為星國兩倍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄貴婦出遊家中遭竊！偷兒扮蜘蛛人爬窗　洗劫近百萬珠寶現金

淡水1死火警疑點多！現場遺落數支不明鋼瓶　2友落網閉口拒說明

台南38歲男酒醉街頭大聲喧嘩　遭壓制上銬保護管束

派出所長雨中保護車禍傷者　「龍貓雨中撐傘」超暖畫面曝

被騎士按喇叭　球棒哥怒下車扯脖！代價拘役30日

夏男拿不到5億高中生遺產！賴母反應曝　她國籍不明恐只能分200萬

瑞芳暗夜大火！恐怖火焰吞噬工寮　400戶一度無電可用

又有毛孩枉死！台南菁寮老街爆第4起疑似毒殺案　動保處加強巡邏

自小客酒駕猛撞路橋護欄「慘成U字型」1死1命危　恐怖畫面曝

沈伯洋開告！代父控3粉專造謠「洗產地賺17億」　下周再告傅崐萁

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【再度對簿公堂】Andy老師現身面露笑容：謝謝關心！與家寧全程0交流

【不忍了】為租金和女房東吵翻天！樋口飯糰夫婦正式提告

【雙方違規釀悲劇】逆向撞上鬼切左轉車！無照重機男撞電桿不治

高雄貴婦出遊家中遭竊！偷兒扮蜘蛛人爬窗　洗劫近百萬珠寶現金

淡水1死火警疑點多！現場遺落數支不明鋼瓶　2友落網閉口拒說明

台南38歲男酒醉街頭大聲喧嘩　遭壓制上銬保護管束

派出所長雨中保護車禍傷者　「龍貓雨中撐傘」超暖畫面曝

被騎士按喇叭　球棒哥怒下車扯脖！代價拘役30日

夏男拿不到5億高中生遺產！賴母反應曝　她國籍不明恐只能分200萬

瑞芳暗夜大火！恐怖火焰吞噬工寮　400戶一度無電可用

又有毛孩枉死！台南菁寮老街爆第4起疑似毒殺案　動保處加強巡邏

自小客酒駕猛撞路橋護欄「慘成U字型」1死1命危　恐怖畫面曝

沈伯洋開告！代父控3粉專造謠「洗產地賺17億」　下周再告傅崐萁

綜藝大哥「遭實名爆料」遲到4hrs進棚先吃麵！還嫌腳本：狗會笑再給我

高雄貴婦出遊家中遭竊！偷兒扮蜘蛛人爬窗　洗劫近百萬珠寶現金

柯志恩再戰2026高雄市長　對手鎖定賴瑞隆、邱議瑩出線機率高

伊朗「5可能報復手段」曝！　只要美國敢開打：全球都遭波及

從心算教學網紅到神佛捏塑家　宋冠宜從絕望到使命的藝術之路

不怕飛彈？這航班「瘋狂盤旋」降落以色列　公司名稱讓網笑了

淡水1死火警疑點多！現場遺落數支不明鋼瓶　2友落網閉口拒說明

明日花綺羅情史被挖「獵6男顏值偶像級」　遭爆性交易小10歲周鶴年

台南38歲男酒醉街頭大聲喧嘩　遭壓制上銬保護管束

「環島之星」也被詐騙冒名　台鐵揭新套路：5個免費名額是假的

【全面戰爭警告】伊朗警告：美國別插手！誓言強烈反擊以色列

社會熱門新聞

區長收589萬回扣　判刑6年半上訴遭駁回

遭比特犬攻擊　花蓮貴賓狗臟器外露亡

涉婚外情被勒令退伍　士官長告贏空軍

自小客車酒駕衝撞路橋護欄　車頭凹陷1死1命危

台南母女遭撞飛雙亡！　肇事女駕駛崩潰跪地

淡水火警1死1傷爆案外案　2賊偷車逃跑

夏男拿不到5億高中生遺產！賴母反應曝

即／前副市長之子遭控吸金破億　裁定羈押禁見

沈伯洋代父告3粉專造謠　下周再告傅崐萁

遊艇大亨撿屍性侵還拍變態淫照　判賠135萬

遺產爭議未了　賴母律師：真理越辯越明

即／和女房東吵翻天　樋口飯糰老闆夫婦正式提告

假地政士聯手詐團設局　士檢起訴16人

富喬偽造資料非法處理廢棄物　不法利益近5億17人起訴

更多熱門

相關新聞

酒店經紀人癡戀新妹　粉專示愛這下慘了

酒店經紀人癡戀新妹　粉專示愛這下慘了

癡情追妹追到變跟騷狂！高雄某酒店一名蔡姓經紀人，迷上剛到職的女員工小莉（化名），展開瘋狂追求攻勢，不但送禮、跑到對方住家樓下「想談心」，還愛意噴發在酒店粉專大貼情詩和照片示愛，讓女方氣炸報警，法院審理後，法官認定蔡男行徑已構成跟騷，判拘役20日，得易科罰金。

丹丹漢堡「粉絲比昨多1倍」　店家無奈回應

丹丹漢堡「粉絲比昨多1倍」　店家無奈回應

民眾黨不出席國安簡報　沈伯洋：政黨選擇拒絕將「動搖民主根基」

民眾黨不出席國安簡報　沈伯洋：政黨選擇拒絕將「動搖民主根基」

批沈伯洋父搭一帶一路順風車　凌濤諷：黑熊變紅熊

批沈伯洋父搭一帶一路順風車　凌濤諷：黑熊變紅熊

綠營力挺沈伯洋　王鴻薇：再次上演當年全黨護林智堅一樣

綠營力挺沈伯洋　王鴻薇：再次上演當年全黨護林智堅一樣

關鍵字：

沈伯洋沈土城兆億粉專妨害名譽

讀者迴響

熱門新聞

買淘寶貨加嚴！財部突襲新增1門檻　6／20實施

2款「台味甜點」能助減重！醫：幾乎沒熱量

伊朗「神秘軌跡」彈道飛彈劃破天際！　多段影片曝光

《楓之谷Artale》連環炸引爆退谷潮

陳水扁住院切9顆瘜肉！化驗結果出爐

高以翔舊愛完婚「捧花藏感人細節」告白惹淚

黃金價格將大跌　原因曝光

六合夜市泰國蝦6隻500　老闆娘回應了

外幣ATM提領便宜日圓　2銀行不用手續費

吃完早餐就想大號？　原因曝光

西北雨！　今「下最大」地區曝

和碩「高顏值公主」曝光！　國巨董千金曾參加世界賽

快訊／美傳24小時內空襲伊朗！　最快今天動手

銀行匯400萬被阻！大媽「冷笑1句」震驚他

川普稱伊朗主動求和　伊朗駐聯合國代表團回應了

更多

最夯影音

更多

【一聲巨響奪兩命】台南母女遭「高速撞飛」雙亡 肇事女駕駛崩潰跪地

【珠珠突然哭了】 #李珠珢 應援途中掩面落淚粉絲超心疼QQ

【繫安全帶保命】搭機遇亂流！她驚見後面乘客被掀飛

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

【請支援收銀】神扮演！警化身全聯店員逮詐團車手

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面