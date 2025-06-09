不愛已讀的人「見6字」秒急了　大票認證：直接回電

▲若看到親友傳「6個字」，一票人認證會秒讀。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

連不愛回訊息的人都急了！一名網友直言，每當看到親友傳來「欸幹我跟你說」，他絕對秒回，更坐等聽八卦的準備。文章引來萬人爆共鳴，「回什麼，還不趕快打電話過去，用講的肯定比較精彩」、「平常不常已讀的我，這時候絕對秒回」；其中也有網友直呼，「真的覺得能用到『欸欸欸』都是好朋友！」

一名網友在Threads表示，如果看到親友傳一句「欸幹我跟你說」的訊息內容，他絕對會秒讀秒回，好奇大家是否也是如此呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

萬人秒認證，「比起『在忙嗎』又不說事由來的訊息，這個更讓人願意互動」、「看起來就是十萬火急的事」、「比哈囉在嗎？有空嗎？好100倍」、「這種我一律直接回電」、「真的覺得能用到『欸欸欸』都是好朋友」、「八卦起手式」、「回什麼，還不趕快打電話過去，用講的肯定比較精彩」、「還有單獨一個：幹」、「通常他還在打字的時候，你會先來個問號」、「一定會有大事要發生，就算有東西要處理也裝沒事先聽，平常不常已讀的我，這時候絕對秒回」。

但也有人抱怨，已經坐等聽八卦，但對方又忽然不講的狀況，「下一句：算了先不講」、「如果對方太慢回，就會忘記要講什麼了」、「怕秒回之後對方隔天才回」、「他會講到一半消失嗎」。