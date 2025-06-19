北海道東部「17年強震空白期」！　專家示警：6.5以上機率大增

記者王佩翊／綜合報導

日本北海道根室半島東南方海域19日清晨發生規模6.1地震，最大震度4。事實上，北海道太平洋沿岸近半個月來地震活動頻繁，且規模都在6以上。日本氣象公司Weather News（ウェザーニュース）氣象預報員山口剛央特別指出，北海道東方海域自2009年起已超過17年未發生規模6.5以上的地震，而這段「空白期」的長度是過去從未有過的，示警近期發生規模6.5以上或8的地震機率增加。

山口剛央表示，自2009年以來，北海道太平洋側的東部海域已經有17年未發生規模6.5以上地震的「超長空白期」。而過去100年間也曾數次出現地震活動空白期，但在這些空白期之後通常都會伴隨著大型地震的出現。

例如，1982年至1992年間北海道東部曾歷經長達11年的地震空白期，隨後在1994年爆發規模8.2的千島群島地震，最大震度達6。

山口特別提到，超過17年的地震「空白期」在北海道東部海域是前所未有的。他分析，這可能顯示能量正在板塊邊界處累積，增加未來發生規模6.5以上地震的可能性。

山口進一步解釋，北海道太平洋側位於板塊交界處，而板塊邊界型地震則是指發生在兩個板塊相互摩擦或碰撞的地區，這類地震過去曾引發巨大災害。例如，1952年北海道十勝海域曾發生規模8.1地震。規模6.5以上地震足以引發海嘯，如果靠近陸地，則可能造成震度5弱以上的搖晃。規模7或8的地震甚至可能引發大海嘯。

目前北海道外海的千島海溝被認為已累積巨大能量，加上近期地震頻繁，也讓當地居民感到不安。不過山口也提醒，地震預測是基於統計數據，無法精準判斷未來發生時間。