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不吃米飯恐害禿頭！皮膚科醫師揭「掉髮元凶」：3食物可替代

現代社會許多人長期實行「無碳水飲食」。（示意圖／翻攝Pexels）

▲皮膚科醫師提醒，適量攝取澱粉搭配蛋白質，才能維持毛髮健康。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

有些人為了減重，選擇不食用白米飯，對此，皮膚科醫師柯博桓表示，長期實行「無碳水飲食」的人，頭髮恐出現問題。他呼籲民眾正視白米對頭髮生長的關鍵影響，過度限碳不僅可能影響新陳代謝，更可能導致脫髮問題加劇，若因減重因素需少吃白飯，適量的糙米、燕麥或地瓜，都是不錯的替代選擇，以免頭髮提早進入休止期。

柯博桓在臉書粉專發文指出，白米中富含「生物素」（維生素B7），這是維持頭髮健康不可或缺的營養素之一。研究顯示，連續三個月不吃白米的受試者中，有高達67%出現不同程度的脫髮症狀，顯示生物素缺乏與脫髮有密切關聯。

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此外，白米中的碳水化合物可穩定血糖，間接保護毛囊健康。柯博桓指出，當完全拒絕碳水時，血糖波動可能引發壓力荷爾蒙「皮質醇」飆升，進而使毛囊提早進入休止期，導致頭髮加速掉落。

白米也有助於蛋白質的有效利用。柯博桓表示，當身體攝取足夠的碳水化合物時，蛋白質可被優先用於組成新髮絲，而非作為能量來源。他強調：「一碗白米飯可提升蛋白質利用率高達40%，若缺乏足夠碳水，蛋白質攝取再多也難以發揮應有功效。」

更重要的是，白米中亦含有鋅、硒、鐵等微量元素，這些營養素是黑色素與角蛋白合成的催化劑。柯博桓指出，這些礦物質對毛囊的修復與細胞分裂有直接影響，「雖然精製白米會流失部分營養，但現代的強化白米加工技術，已能在生產過程中補回這些關鍵元素。」研究也顯示，長期不吃白米者，頭髮中鋅與鐵等關鍵礦物質含量平均低了20%至30%。

柯博桓提醒，若因健康或減重需求必須減少白米攝取，應從其他食材如糙米、燕麥、地瓜等替代品中補充必要營養素，「極端飲食從來不是健康之道，均衡攝取各類營養素才是守護秀髮與身體的關鍵。」

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