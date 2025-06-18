小孩念「公立或私中」哪個好？醫揪關鍵：這類學校能上就去讀

▲究竟要選擇二線私中還是一線國中，讓許多家長頭疼。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

日前一名學生在搭公車時，因坐在博愛座，被一名紅衣婦人狂罵，逼他起身讓座，不料學生讓座之後，婦人依舊持續大聲飆罵，讓該名學生當場蹲地痛哭。而精神科名醫沈政男昨（17）日坦言，沒有一所私中或國中，可以教會學生遇到不合理的事情，能堅定地且平和地說「你這麼做是不對的」；也有家長問他，到底該讓孩子就讀二線私中還是一線國中，他直言關鍵在於「先估算會念哪一所高中」、「能否根據孩子的特質與天賦，給予適當的教育」。

沈政男在臉書透露，有家長詢問他，該讓孩子就讀升學率不錯的一線國中，大約上下學要接送十幾分鐘，還是就讀可以坐校車的二線私中，但可能一屆只有1、2個人能考上第一志願？

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈政男對此坦言，除非家境很差，現在很多家庭都有辦法讓孩子念私中，私中給人的印象是管理較為嚴格、師資也精挑細選，但環境比較封閉，多元教學可能比較少，同學之間的競爭氣氛也比較強。

沈政男提到，就讀公立中學的好處在於「教育即生活」，國中校園是社會的縮影，念書不是只為了升學，也為了打下人生的基礎與格局，這是過度保護與鞭策的私中難以提供的環境。「但代價就是必須承擔風險，在比較開放與多元的環境裡，什麼人都有，孩子必須學習跟他們相處，這就是人生。」

沈政男分析，選二線私中還是一線國中得先估算，高中升大學大概落點會在什麼地方再回推，以考不上一線私中來說，可能就是國立大學的後段班，或者比較好的私立大學，就面臨考繁星還是做個人申請的抉擇。他也強調，無論是念國中或私中，在升學方面都是為了有利於升學，此外無他。

沈政男直言，成績好、考得上一線私中就去念；若考不上、家境不夠好，附近又有一線國中，當然就念國中；至於家境好的學生，二線私中就成了另一個選項。

沈政男表示，如果在一線公立國中，校排不到考上明星高中的安全名單，但也沒有差太遠，那麼公立的競爭性會大過二線私中，說不定可以逼出孩子的潛力。若是這樣還是難以抉擇，那就看交通與接送，選一個孩子與家長都不會太累的學校。

沈政男強調，以現在的學校教育與家長對孩子的關注，私校與公立國中大都能夠提供夠好的升學環境，重點在於「能不能根據孩子的特質與天賦，給予適當的教育」。私校的人力與資源比較多，可以盯得比較緊，問題是成長如學騎車一樣，不放手就永遠不會自己騎；國中當然也有認真有愛心的老師，尤其是小班制的國中，老師也都不會疏忽任何一個同學。

延伸閱讀

▸ 月光族哥嫂「只吃不出錢」惹怒家人 爸媽1招反制！姑讚：獨立治百病

▸ 想吃荔枝被父拒絕！8歲童花4.3萬元買下26箱 1原因放到發霉腐爛

▸ 原始連結