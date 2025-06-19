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守護牛稠子不是喊口號！　陳亭妃：要求台糖暫停開發、啟動遺址重查

▲立委陳亭妃召開跨部會會勘，實地走訪牛稠子遺址西側未保護林地，呼籲重啟調查。（記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃召開跨部會會勘，實地走訪牛稠子遺址西側未保護林地，呼籲重啟調查。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南仁德牛稠子遺址保護爭議延燒，立委陳亭妃19日邀集文化部文化資產局、台南市文化局、台糖公司及多位議員與地方代表，前往虎山實驗小學旁林地現場會勘，為西側尚未納入指定保護區的區域發聲。她強調，「守護牛稠子不是口號，是行動」，呼籲台糖暫停開發，中央地方應重啟調查，共同守住台南重要的新石器文化記憶。

陳亭妃表示，牛稠子遺址擁有距今約3500至4000年歷史，卻因行政劃定僅有文華路二段以東被列為法定考古遺址，西側僅為「疑似遺址」，引發地方居民高度關切。在成功里長鄭晴而號召下，數日內即有上百人發起連署，陳亭妃也於上週親自參與民間守護行動，感受到居民對自然與文化深厚的連結，因而整合各方單位，啟動跨部會現勘行動。

▲立委陳亭妃召開跨部會會勘，實地走訪牛稠子遺址西側未保護林地，呼籲重啟調查。（記者林東良翻攝，下同）

她於會勘中提出三大訴求：一是要求市府針對文華路西側重新實地勘查、補充資料，評估是否應納入法定遺址範圍；二是呼籲台糖暫停相關土地開發或處分，並配合後續文化資產審議程式；三則建議文化部文化資產局主動啟動補充調查與技術協助機制，強化跨部會對話，落實文化與生態的雙重保護。

陳亭妃批評，僅憑過去「擾動紀錄」就排除西側遺址保護，程式上缺乏現勘與民意參與，形同以一條馬路切割歷史，她強調：「地方民眾不是在抗議，而是在用身體守護歷史。」希望行政部門能與民間建立真實的溝通管道，讓文化資產保護不只是紙上作業，更是共同的歷史責任。

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