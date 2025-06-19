喝完咖啡杯「丟錯恐罰6000元」　店員曝蓋子溝槽用途

▲咖啡杯屬於紙容器。（示意圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

台人一年能喝掉28.5億咖啡！而一名超商店員直呼，她長期製作咖啡也發現三個小知識，包括按壓杯蓋上的小箭頭就能蓋緊；杯蓋對口卡住，往凹槽處壓就會跳起，以及咖啡杯不能紙類回收。環保組織「RE-THINK重新思考」團隊製作的「回收大百科」也提到，咖啡杯屬於「高回收價」類型，呼籲民眾別丟錯。

一名女店員在Dcard表示，每天上班尖峰時間，她得瘋狂製作咖啡，長久之下也發現幾個有趣的知識，因此分享給愛喝咖啡的民眾。

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首先，杯蓋兩側如果有向外的箭頭，這其實並非裝飾符號，而是當他們正在忙碌時，沒有時間重複蓋2、3次，此時只要按住箭頭再順一圈壓緊，就能確保杯蓋有蓋緊，這讓原PO大讚很實用。

第二個，如果杯蓋對口一時掉下去卡住，靠手指也不好摳起，而原PO熱心教學，其實只要輕壓杯蓋上的「溝槽口」，就能讓對口凹陷處彈回來。

第三個也就是「紙杯不等於垃圾」，是許多人最常忽略的知識。原PO說，由於咖啡紙杯屬於紙容器，其實不能直接丟一般垃圾，且也不能丟紙類回收。

文章曝光後，引來網友們熱議，「回收不是紙類，那要丟哪類啊？」「這篇好實用」、「之前上課是說，箭頭對兩邊黏合處，這樣喝飲料的時候不會一直往黏合處跑，比較不會那麼快軟掉，也比較好壓」、「內層有淋膜跟便當盒餐盒一樣，所以要另外處理」。

實際查詢新北市環保局「回收物品易查通」資源回收指引，紙餐具（泡麵紙碗、便當紙盒與飲料杯）因屬於廢紙容器類，務必與廢紙類分開回收，且要清空內容物與沖水清洗。若民眾錯誤丟棄，恐因違反《廢棄物清理法》被處以1200至6000元罰鍰。

此外，根據台灣非營利環保組織「RE-THINK重新思考」回收大百科指出，咖啡杯因材質單純、處理成本相對低廉，屬於「高回收價」類型，也就是說，只要民眾丟對回收類別，就有很高的機會被再利用。

▼一整個咖啡杯，包含塑膠、紙容器與紙類，千萬別丟錯了。（圖／翻攝回收大百科）

