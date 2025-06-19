「若我換座位，弟弟就還在」！印航空難唯一生還者淚訴：心空一塊

▲印航墜機唯一生還者維什瓦什首度現身，語帶哽咽回憶弟弟喪命一刻。（翻攝自Threads）

圖文／鏡週刊

「我活下來了，弟弟卻沒能逃出來。」上週印度航空AI171航班墜毀造成279人死亡，成為近年最嚴重的空難之一。在這場死亡風暴中，一名40歲男子維什瓦什（Vishwash Ramesh）從滿目瘡痍的機身中爬出，成為唯一倖存者。

維什瓦什首度公開露面，親口還原墜機當下的恐懼與絕望，並哽咽提到：「如果我能和弟弟坐在一起，或許他也能活下來。」如今天人永隔，他忍痛親送弟弟最後一程。

機位沒能坐一起，兄弟生死兩端。據英國《太陽報》報導，維什瓦什原與35歲的弟弟阿賈伊（Ajay）打算同坐第11排靠近緊急出口的座位，卻因座位被占，只得分開就座，分別坐在11A與11J。而弟弟從此再也沒能走出機艙。

「我本來安排好要跟弟弟坐在一起，我甚至試著換位置，但沒成功。」維什瓦什說，這個決定如影隨形地折磨著他，「我活下來了，但心裡卻空了一塊。」

墜機當天下午1點，飛機起飛不久就出現異常，「燈光不停閃爍，機身像是卡住了，我知道我們要墜機了。」維什瓦什還記得，機長驚呼「沒有推力，緊急救援！」幾秒後，飛機撞上一棟建築物，火光四射。

「我被震得一片空白，睜開眼時周圍滿是濃煙和哀嚎，我努力掙脫安全帶，從一個破洞爬出機身。」維什瓦什站起來時，發現自己滿身是血，「我甚至想衝回去救弟弟，但已經太遲了。」他被在場救難人員拉走，送往市立醫院急救。

傷痛之外，是失去弟弟的永恆痛苦。維什瓦什是已婚男子，育有一子，與弟弟共同經營2艘漁船。這趟旅行原是季風停業期間的放鬆之旅，卻成為兄弟天人永隔的惡夢。「我愛我的弟弟，也愛我的家庭，現在我回來了，但這個世界已經不一樣了。」

儘管印度總理莫迪親自前往探視，社會也為維什瓦什的幸運生還表示祝福，但他無法從自責中走出，「我一直想，如果我能堅持讓我們坐一起，是不是一切都會不同？」

維什瓦什的故鄉迪烏（Diu）也在這場空難中痛失多位村民，包含他弟弟在內，共14人罹難。全村陷入哀悼，當地村長表示：「我們為他的生還感到欣慰，但失去這麼多親人，是全村的傷。」

目前印度官方仍持續進行遺體辨識，截至目前已有202具遺體確認身份，157具已交還家屬安葬，DNA與牙科鑑識程序仍在進行中。

「很多人說我幸運，但我不覺得。因為我該和弟弟一起活下來。」維什瓦什說，他願意配合所有調查，只希望真相能夠早日揭曉，也希望波音與航空公司面對可能存在的安全問題。「有時候我會問自己，我為什麼還在這裡？但我知道，我要說出我們所有人的故事。」

空難發生後的第5天，維什瓦什終於獲准出院，儘管手臂與臉上仍纏著白色繃帶，他堅持出席弟弟阿賈伊的葬禮。葬禮地點位於他們的家鄉——印度西岸的迪烏鎮。

▲終於能出院的維什瓦什（中）臉上帶著傷，手上還纏著繃帶，強忍心中傷痛幫弟弟安葬，淚送弟弟最後一程。（翻攝自Threads）

維什瓦什沒有多說話，只靜靜地與其他親友一同扶著棺木，一步步走向火葬場。這位AI171航班的唯一倖存者，在火海中活下來，卻也要親手送走最親密的手足，場面令人鼻酸。



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