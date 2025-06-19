偷吃人妻遭求償30萬　小王賠完反告她「應分攤賠償金」

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）與人妻小翠（化名）發生婚外情，被小翠當時的丈夫發現，因而遭提告求償30萬元；但他付完賠償金之後，認為此事小翠應當負連帶賠償責任，於是決定對小翠提告求償15萬元。不過，新竹地院法官審理之後，認定該次訴訟是針對阿輝一人而提出的損害賠償，最終裁定駁回他的告訴。

▲阿輝因婚外情遭求償30萬元，付完賠償金之後，竟反過來提告要求小翠應該一起分攤賠償金。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿輝在判決書中主張，他與小翠因發生婚外情，被小翠當時的丈夫提告求償30萬元，他在2023年12月間依照判決結果付清賠償金，但此事是他與小翠共同侵害男方的配偶權，兩人應負連帶損害賠償責任，因此，他決定對小翠提告求償其應分攤的半數金額，也就是15萬元。

小翠則辯稱，婚外情曝光之後，她便離婚了，過程中前夫從未表示宥恕或同意免除她應負的損害賠償責任，前夫對阿輝提告求償，是只針對阿輝一人主張損害賠償責任，所以她不認同自己應該分攤一半的賠償金額。

新竹地院法官表示，經查，前夫在本案具結時被問到，為何沒有一同起訴要求小翠和阿輝一起賠償，他回答，這是阿輝要負的責任，當然小翠也有應該要負的責任，但不是現在，因為他們還要處理一些私人問題。

法官指出，前夫基於連帶債務之債權人身分，依法得同時或單獨請求小翠、阿輝進行全部或部分給付，他在先前的訴訟中僅向阿輝求償，沒有同時向小翠求償，於法並無不合。

法官接著說道，況且小翠的賠償責任並沒有因為阿輝已經付完賠償金，而獲得免除，所以阿輝要求平均分擔賠償金並無理由，最終裁定駁回，全案仍可上訴。