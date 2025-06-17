人夫壓力大失眠！躲工作室激戰按摩女郎害懷孕　妻愚人節怒離

▲人夫婚後覺得空虛，竟偷吃按摩女，正宮怒和他離婚，並將小三告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名人夫於新婚隔年，就聲稱空虛、生活壓力大，找按摩店女郎尋求安慰並外遇交往，進而讓小三懷孕流產，正宮發現後怒和人夫離婚，也將小三告上法院求償80萬元。高雄地院審理，審酌人夫已賠償正宮25萬元，判小三還要再賠20萬元。可上訴。

判決指出，正宮和人夫結婚近4年，人夫於新婚隔年就開始和按摩店女子小美(化名)曖昧、交往，甚至親密出遊，小美甚至在2022年間懷孕流產，而正宮一直被蒙在鼓裡，直到2024年3月5日，經他人傳送丈夫和小美的對話，及頭靠頭親密出遊照後，在質問下，人夫才坦承偷吃小美，雙方因此在同年4月1日協議離婚，正宮也將小美告上法院，求償80萬元。

庭審時，小美否認和人夫搞外遇，表示就算她有，正宮求償的金額也過高，且人夫已賠償正宮25萬元，她應不用再賠。

不過法官檢視正宮和小美於2024年3月13日對質的錄音，小美坦承人夫「開始追求我的時候，在我家我都趕不走他」、「他生活有壓力，沒辦法好好睡覺，他就想要躲在我工作室，我說好就讓你躲，我給你鑰匙，你想要去那邊睡你就去，就這樣而已」、「他真的很空虛需要我陪伴」、「那是因為妳不懂他」，表示她和人夫認識10幾年，心裡一直都有好感，就被人夫感動了，後來「不小心」懷上小孩，然而因人夫回到正宮身邊，她受不了便將小孩流掉等語。

法官認為，對話可見小美和人夫交往並發生性行為，進而懷孕流產，已侵害配偶權，審酌小美從事按摩工作，月收入2萬，判決正宮可請求45萬元精神撫慰金，扣除人夫已給付的25萬元，判小美來要賠20萬元。可上訴。