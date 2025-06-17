　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫壓力大失眠！躲工作室激戰按摩女郎害懷孕　妻愚人節怒離

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲人夫婚後覺得空虛，竟偷吃按摩女，正宮怒和他離婚，並將小三告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名人夫於新婚隔年，就聲稱空虛、生活壓力大，找按摩店女郎尋求安慰並外遇交往，進而讓小三懷孕流產，正宮發現後怒和人夫離婚，也將小三告上法院求償80萬元。高雄地院審理，審酌人夫已賠償正宮25萬元，判小三還要再賠20萬元。可上訴。

判決指出，正宮和人夫結婚近4年，人夫於新婚隔年就開始和按摩店女子小美(化名)曖昧、交往，甚至親密出遊，小美甚至在2022年間懷孕流產，而正宮一直被蒙在鼓裡，直到2024年3月5日，經他人傳送丈夫和小美的對話，及頭靠頭親密出遊照後，在質問下，人夫才坦承偷吃小美，雙方因此在同年4月1日協議離婚，正宮也將小美告上法院，求償80萬元。

庭審時，小美否認和人夫搞外遇，表示就算她有，正宮求償的金額也過高，且人夫已賠償正宮25萬元，她應不用再賠。

不過法官檢視正宮和小美於2024年3月13日對質的錄音，小美坦承人夫「開始追求我的時候，在我家我都趕不走他」、「他生活有壓力，沒辦法好好睡覺，他就想要躲在我工作室，我說好就讓你躲，我給你鑰匙，你想要去那邊睡你就去，就這樣而已」、「他真的很空虛需要我陪伴」、「那是因為妳不懂他」，表示她和人夫認識10幾年，心裡一直都有好感，就被人夫感動了，後來「不小心」懷上小孩，然而因人夫回到正宮身邊，她受不了便將小孩流掉等語。

法官認為，對話可見小美和人夫交往並發生性行為，進而懷孕流產，已侵害配偶權，審酌小美從事按摩工作，月收入2萬，判決正宮可請求45萬元精神撫慰金，扣除人夫已給付的25萬元，判小美來要賠20萬元。可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
557 2 4772 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
母女雪隧下車互毆原因曝！她想播手機音樂...媽要她專心開車
快訊／雷霆正式聽牌！　NBA總冠軍G5大勝
獨／高雄又有大咖！「30億天團」確定來台
富二代、法官兒撈1.5億　辦性愛雜交趴！一審輕判
快訊／19縣市大雨特報！大雷雨炸3地「防冰雹」
北捷新蘆線男大動作吵鬧！乘客急往後閃畫面曝
快訊／王文洋發2聲明反擊！
今天午前雷雨報到炸全台　「北部最劇烈」
「樋口飯糰」衝突原因曝！女房東控惡意不繳租：她只匯4000元
快訊／大谷首局狂飆161公里！　僅投1局退場
國造潛艦「海鯤號」今早正式出港海測！　力拚11月交艦
快訊／台65垃圾車翻覆！往板橋方向全線封閉中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南情侶吵架失控！她開窗丟衣物化妝品洩憤　最高罰2400

南投BMW猛撞路邊賓士釀2傷　肇事駕駛：一時恍神

母女雪隧下車互毆原因曝！她想播手機音樂...媽要她專心開車

騎士停等禮讓遭後車追撞　一查駕駛無照！下場曝光

高雄富二代、法官兒搞詐團　撈1.5億辦吸毒雜交趴！一審判決曝

台中神岡工廠火警！金屬鎂燃燒「2F火煙竄出」畫面曝　3人送醫　

北市信義區夜店外2男開打！黑衣男遭抓傷爆氣...一拳KO對手

樋口飯糰為押金吵翻天！女房東控「老闆打人」：我腦震盪頭還在暈

圍觀車聚燒胎遇警！他嚇到撞警車落跑　喊「有反省」求緩刑失敗

人夫壓力大失眠！躲工作室激戰按摩女郎害懷孕　妻愚人節怒離

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！　宣布下一步：阻止該死大罷免

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

【館長遭酸爆】稱讚上海垃圾桶被嗆　怒回擊：台灣沒有啊

米克斯跌坐地上委屈快哭了　 他吐「心靈雞湯」爆笑安慰

台南情侶吵架失控！她開窗丟衣物化妝品洩憤　最高罰2400

南投BMW猛撞路邊賓士釀2傷　肇事駕駛：一時恍神

母女雪隧下車互毆原因曝！她想播手機音樂...媽要她專心開車

騎士停等禮讓遭後車追撞　一查駕駛無照！下場曝光

高雄富二代、法官兒搞詐團　撈1.5億辦吸毒雜交趴！一審判決曝

台中神岡工廠火警！金屬鎂燃燒「2F火煙竄出」畫面曝　3人送醫　

北市信義區夜店外2男開打！黑衣男遭抓傷爆氣...一拳KO對手

樋口飯糰為押金吵翻天！女房東控「老闆打人」：我腦震盪頭還在暈

圍觀車聚燒胎遇警！他嚇到撞警車落跑　喊「有反省」求緩刑失敗

人夫壓力大失眠！躲工作室激戰按摩女郎害懷孕　妻愚人節怒離

羅廷瑋闖社區活動宣講反罷免遭「請離」　住戶砲轟：這不是政治場合

知名高檔義式冰淇淋「Venchi」出包！外帶盒含螢光增白劑

135歲加拉巴哥象龜成為新手爸　動物園同時慶祝生日和首次父親節

台南情侶吵架失控！她開窗丟衣物化妝品洩憤　最高罰2400

快訊／大雷雨轟新北宜蘭　警戒範圍曝

利多不斷！大台北買這裡最抗跌　在地深耕35年「松陽千坪森態城」未演先轟動

快訊／威廉斯爆轟40分　雷霆NBA總冠軍G5大勝正式聽牌

非核家園滿月中火火力全開！　廖偉翔曝： 燃煤量竟暴增1.47倍

獨／高雄又有大咖！「30億天團」OneRepublic第4度襲台　獨厚港都壓軸開唱

50歲林志玲登封逆齡狀態驚人！緊身皮衣、豹紋裝露狂野身材氣場超強

【阿公的小棉襖】孫女撒嬌求阿公幫按摩！媽看不下去

社會熱門新聞

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

又有女子自爆替王文洋生子！　「性掮客」身分曝光還試車

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

新南向吸引「泰國小姐姐」來台淘寶　揭黑幫剝皮價

雪隧超誇張一幕！母女吵架下車開打

王文洋的「性掮客」曝光！　前媒體高層財色雙抽

海陸2特勤中士救5國中生 英雄身分曝光

台中黑戶青年「明天21歲生日」！里長請吃人生首次速食

坑黑幫大哥54億　女騙徒續押

租約起糾紛！「樋口飯糰」老闆娘怒：已對女房東提告

30歲女因身份複雜　替「王文洋生子」只能偷養

更多熱門

相關新聞

樋口飯糰為押金吵翻天！女房東控「老闆打人」

樋口飯糰為押金吵翻天！女房東控「老闆打人」

高雄鼓山區青海路「樋口飯糰」與邵姓女房東16日晚間再度發生衝突，雙方一度在馬路上高喊「救命」、「救救我們」，驚動警方到場。今(17日)雙方受訪還原始末，飯糰店老闆娘張女控訴房東邵女踹門闖屋、還將東西摔破；而邵女則反控對方惡意不繳租金，老闆樋口甚至還動手打她，導致她下巴腫脹、輕微腦震盪。目前雙方已經互相提出告訴，警方依法受理。

「樋口飯糰」衝突原因曝！女房東控業者惡意不繳租

「樋口飯糰」衝突原因曝！女房東控業者惡意不繳租

租約起糾紛！「樋口飯糰」老闆娘怒：已對女房東提告

租約起糾紛！「樋口飯糰」老闆娘怒：已對女房東提告

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

飛行教官遭爆料「帶小三進營區」　空軍司令部要查了

飛行教官遭爆料「帶小三進營區」　空軍司令部要查了

關鍵字：

外遇高雄小三法院按摩

讀者迴響

熱門新聞

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

今全台變天！　「雨最大」地區曝

快訊／「樋口飯糰」又出事！深夜驚傳救命聲

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

「祖先牌位」揭婆婆20年不倫戀！ 臨終才曝兒身世

又有女子自爆替王文洋生子！　「性掮客」身分曝光還試車

29歲人妻護理師轉戰AV界

快訊／川普：我必須立刻趕回華府

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

黑熊學院推1380元防災盒！醫：單買450元

中天小姐姐如張鈞甯爆紅！　返台第一餐樸實無華

新南向吸引「泰國小姐姐」來台淘寶　揭黑幫剝皮價

5歲童確診矮小症　元凶竟是爸爸

雪隧超誇張一幕！母女吵架下車開打

更多

最夯影音

更多

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面