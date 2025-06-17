獨／向四海幫幫主借錢非詐騙　「隱餐飲」老闆爆料遭前東家遺孀遷怒

▲「The Hermit隱餐飲集團」董事長鄭淳駿，被控與神鬼女騙徒羅佩雯共涉詐欺取財等罪嫌，起訴後交保200萬元停止羈押，須佩戴電子腳環接受科技監控防逃。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

有詐欺前科的女子羅佩雯，假釋期間涉以低買高賣機票等幌子，坑騙已故傳產老闆沈裕雄等人共逾54億元，今（16日）被起訴後，台北地院晚間裁定她繼續羈押禁見，她庭訊中緊咬在押共犯鄭淳駿涉嫌共謀，鄭反駁羅「亂講」、自稱受害的投資人，更爆料沈的遺孀恨他隱瞞沈的外遇，才堅持告他。

35歲的鄭淳駿原任沈裕雄特助，後創業餐酒館成立「The Hermit隱餐飲集團」擔任董事長，在北市頗有名氣。他今與羅佩雯等人被起訴後，在接押庭排第2棒應訊，不認罪並自稱投資人與受害人，強調「我從頭到尾沒騙過沈裕雄」。

鄭說他2013年7月退伍7天後，就到臺雅集團任職、追隨沈裕雄10年，期間奉命處理沈的公事、家事與私事，連他自己個人投資，也聽沈指示，本案他先認識羅女並加入機票投資，沈裕雄問他得知羅女能取得便宜機票、也有興趣。

鄭表示奉命介紹沈和羅女認識，沒過問他們2人投資細節與金錢往來，他根本不知羅女資金短缺、用後金養前金在付利潤，羅女說他都知情，鄭反駁稱「她亂講！」

▲神鬼女騙徒犯羅佩雯（前）涉傳產老闆與四海幫幫主共逾54億元，今（16日）被起訴後經法官裁定繼續羈押禁見。（資料照／記者劉昌松攝）

辯護律師說檢方起訴鄭男，依據僅為沈裕雄遺孀跟鄭的「私人恩怨」，法官好奇詢問，鄭說沈過世後，遺孀發現沈生前有外遇，且沈交代他處理外遇對象的食衣住行，遺孀懷恨在心遷怒他，不准他參加沈的告別式，還堅持告他詐欺。

鄭更否認跟羅女共涉詐騙四海幫幫主張存偉與黃姓富商，聲稱他向張借1.5億餘元投資機票生意，若明知騙局，怎敢誆張，且羅女崩盤後，他自行連本帶利還錢給張，目前僅欠約2400萬元，張也證稱未受詐騙、而是債務糾紛，至於他向黃姓富商借1000萬元投資，早就含息還清1300萬元。

現年40歲的羅女在接押庭最先應訊，緊咬鄭淳駿明知她資金短缺，仍持續招攬投資人出錢，並不斷向她索取利潤與抽成，鄭還向她借投資款開店應急，光是她和鄭資金往來「就有15億元」。

羅女庭訊聲稱認罪，但數度含糊其詞，辯稱除沈裕雄之外的10位被害人，她都不認識，結果其中2人是她招攬加入，她又想爭執詐騙金額多寡，法官高分貝打斷「妳不認罪？」她急說「我沒要否認犯行」，僅想核算金額，因她其實一直賠錢。

羅女聲稱投資1張機票可賺幾百元到幾千元，有時機票成本高、她削價賣，須貼錢付利潤，被害人以為有賺錢，她承認欺騙沈裕雄等人，卻堅稱這麼多年來，陸續回付本息給沈接近一半。

羅女企圖話說從頭、把事情講得很複雜，再被法官高分貝打斷「針對問題回答」，她才囁嚅承認挪用贓款做別的投資，拿沈裕雄委託辦投資移民的錢，僅安排沈全家去英國旅遊、沒做任何事。

▲神鬼女騙徒羅佩雯前夫謝宗翰涉共犯洗錢罪嫌在押，今（16日）起訴後交保100萬元，須佩戴電子腳環接受科技監控防逃 。（圖／記者黃哲民攝）

法官要羅女跟律師討論清楚，「要不要認罪，法院（態度）最開放」，羅女最後全認加重詐欺、偽造文書與洗錢罪嫌，接著哭求交保，法官又打斷她「別哭著說話，先冷靜2分鐘」，並反覆確認她認罪出於自由意志、沒人逼她。

羅女收起淚水與哭音，表示到案就被收押禁見，不知10歲小孩與年邁父母4個月來的近況，很想回家照顧，願提出500萬元保證金、接受科技監控，會準時出庭，她需要台灣健保看病、絕不逃亡，她也要告訴小孩「媽媽做錯事、媽媽會面對」，要小孩以後別做壞事。

謝宗翰最後應訊，承認替羅女洗錢，自稱「很像借帳戶」給羅女使用，拿到錢用於購屋、投資等，但2020年8月離婚後，已陸續還給羅女台幣2500萬餘元，並把台北、澳洲的房子過戶給羅女抵債，尚欠約500萬元。謝自稱深刻反省，未來就算夫妻、至親，也不能借帳戶給他們用。

檢方主張3人仍有逃亡與勾串滅證之虞，尤其羅女到案前，曾傳訊息給謝男提醒「調查局要搜索」，可見2人離婚後關係仍緊密，建請均繼續羈押禁見。

法官裁定羅女繼續羈押禁見、隨即還押。鄭男交保200萬元、謝男交保100萬元，2男均限制住居與限制出境、出海，都須配帶電子腳環接受科技監控防逃，謝、鄭於深夜10點多與11點多辦妥手續先後離開，不回應媒體發問。