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棒球術語聊性事！駕訓班教練自豪「完全打擊」撩人妻：我很會盜壘

▲▼兜風，遊車河，開車，行車記錄器，駕駛。（示意圖／Photo by Mark Cruz on Unsplash）

▲人妻上駕訓班卻外遇教練，2人在車上鹹濕調情全被行車紀錄器錄下。（示意圖，與本案無關／Photo by Mark Cruz on Unsplash）

記者黃資真／台中報導

台中一名人妻到駕訓班學開車，卻與教練陷入熱戀，直到丈夫發現妻子行蹤詭異，檢視自家的行車紀錄器後，更聽到兩人屢用棒球術語「完全打擊」、「背靠背」討論性事，教練還自稱很會盜壘，丈夫因此怒告教練求償50萬。台中地院簡易庭判決15萬元為適當。

丈夫阿德（化名）指控，與妻子小雪（化名）結婚10年、育有2子，一家人生活幸福美滿，但小雪在2023年初到駕訓班上課後，一切卻變了調，小雪開始晚歸，用手機傳訊時刻意避開他，甚至多次藉故外出不願透露行蹤。

直到2023年4月15日，他檢視家裡車輛的行車紀錄器，卻發現妻子在同月13日下午到駕訓班去接教練當時還是阿德的上班時間，2人卻一起甜蜜出遊；不僅如此，阿德還在她的機車車廂找到已開封使用的事後避孕藥，證明兩人確有發生性關係，因此氣憤提告求償50萬元。

教練辯稱，小雪從未提及自身婚姻狀況，亦未佩戴婚戒或表現已婚身分特徵，所以無從得知對方已有家庭，且阿德取得之行車紀錄器內容已涉及侵害隱私權，應無證據能力，請求駁回。

▲▼通姦,劈腿,偷吃,小三,外遇（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

▲2人還會用棒球術語聊姓事。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

而行車紀錄器的內容錄下「以前有人開車載你牽你的手嗎？」、「那我就繼續牽，如果以前有人這樣就不行」、「我知道你要幹嘛啦，你在想我們明天要去哪一家汽車旅館，你知道GOOGLE可以開無痕模式嗎？」、「你要看哪裡？欠幹」、「為什麼？你不想跟我成立棒球隊哦？那明天要一起幹到爽哦」，滿滿的調逗言語。

不僅如此，2人還會用棒球術語性暗示「可以吼？可以完全打擊。你比較喜歡完全打擊還是背靠背？還是你要繼續把我三振出局？還是你要保送？教練，下指令啦，你要打什麼狀態就看你了，還是要我犧牲短打，你知道什麼是犧牲短打嗎？犧牲短打的意思就是…去旁邊自己來。那高飛犧牲打勒？」、「不喇舌就是觸身球。不跟我那個就是把我三振。幸虧我很會盜壘，盜死你」，內容相當鹹濕。

法官認為，上開對話紀錄明顯已逾越一般男女正常交往之分際，足以破壞阿德婚姻之圓滿幸福，另阿德從自家的車輛，檢視自家的行車紀錄器，難認屬於違法取得，判決教練賠償15萬慰撫金給阿德。可上訴。

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