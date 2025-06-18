萬能科大學生爆打舍監害骨折　校方嚴正譴責：全力支持提告

▲桃園中壢萬能科大昨天驚傳學生不滿舍監配合家屬打開宿舍房門，竟爆打舍監導致右手骨折，校方今天回應了。（資料照／翻攝自校方官網）

記者沈繼昌／桃園報導

針對萬能科技大學一名學生昨（17）日中午不滿舍監配合家屬打開宿舍房門查看，事後拿手機錄影怒嗆舍監，甚至對舍監拳腳相向導致手部骨折，這部影片在網路瘋傳引發矚目；萬能科大今天回應，學生疑因不滿宿舍管理作業程序，情緒失控，當場對當班宿舍輔導員多次揮拳攻擊，導致對方右手骨折，學生已由中壢警方帶回偵辦，校方全力支持管理人員依法提告，提供其必要之醫療與心理支持，未來將持續強化校園安全管理。

這部萬能科大學生打人影片在網路瘋傳，學生不斷對著舍監怒問「我有退宿嗎？我有退宿舍嗎？為什麼不打電話給我？你有徵求我的同意嗎？」舍監也回，「你不要對我嘛！你問教官」等語，隨即對舍監拳腳相向，整段過程都被一旁學生錄影上傳網路。

▲萬能科大學生暴揍舍監。（圖／翻攝threads）

萬能科大今天指出，本案於昨天中午12時52分，這起學生傷害宿舍管理人員之事件為本校信義樓宿舍一樓服務台，涉案學生為日間部學生，因該生自本月5日起，即未返宿亦無法聯繫，老師及校安中心人員基於學生安全考量，曾至其寢室查訪，惟未發現其蹤影。學生疑不滿宿舍管理作業程序，導致情緒失控，當場對當班宿舍輔導員多次揮拳攻擊，導致對方右手骨折，經校安人員立即到場處理並報警，目前學生已由警方帶回偵辦，受傷管理員亦由校安人員陪同就醫，並完成驗傷及筆錄。

校方重申，學校對於任何暴力行為均予以最嚴正之譴責，並已依校規啟動相關獎懲程序處理該生。校方將全力支持管理人員依法提告，並提供其必要之醫療與心理支持。校方也承諾，將持續強化校園安全管理，維護全體師生工作與學習的安定環境。

▲桃園中壢萬能科大昨天驚傳學生毆打舍監導致右手骨折等傷勢，中福派出所副所長羅際幹說明處理過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，中壢警分局中福派出所於昨天下午1時許獲報，在萬能科大內有糾紛發生，經了解為21歲洪姓男學生疑似對宿舍管理方式不滿，進而徒手攻擊舍監59歲簡姓男子，致使簡男受有右手手腕骨折與胸口挫傷等傷勢，警方到場後當場逮捕洪男，偵訊後依傷害罪嫌移送偵辦；警方呼籲，遇有紛爭應理性溝通或尋求警方協助，切勿以暴力方式處理，警方必依法究辦，以維護社會秩序與公共安全。