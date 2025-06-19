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【廣編】第五屆GTS新世代菁英聯盟論壇登場　巨大集團劉湧昌共談創新傳承與全球化

▲▼GTS新世代菁英聯盟論壇,巨大集團,台中代銷公會。（圖／台中代銷公會提供）

▲第五屆GTS新世代菁英聯盟論壇。

圖、文／台中代銷公會提供

第五屆GTS新世代菁英聯盟論壇6/13於台中萊特薇庭飯店登場，邀請巨大集團董事長 劉湧昌主講「創新傳承與全球化」，面對快速變動的市場與全球競爭，企業傳承不只是接班，更是重新定義未來的起點。本場講座聚焦「創新」與「全球化」雙軸，洞察新世代經營者如何融合傳統智慧與現代策略，打造跨世代、跨市場的企業競爭力。

為促進年輕企業家之間的交流與合作，於2021年，由中部地區三大企業二代組織臺中建築新世代委員會、磐石新世代委員會及臺中市機械業二代協進會共同發起，組成GTS新世代菁英聯盟。

目前GTS聯盟由三位現任會長共同擔任領航角色，分別為臺中建築新世代委員會魏豪志會長、磐石新世代委員會何啟新會長與臺中市機械業二代協進會黃昭穎會長，為台灣產業注入更多創新動能與傳承價值，台中市市長盧秀燕於致詞中高度肯定三大新世代組織的凝聚力與執行力。

本屆論壇亦廣邀歷屆參與夥伴與全台新世代組織共襄盛舉，第五屆GTS新世代菁英聯盟論壇是價值觀的傳承與創造，在快速變動的全球局勢下，GTS聯盟將持續為中部產業注入活力，攜手企業二代邁向共創共榮的下一個五年。

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