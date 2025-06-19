電車族福音！南投市街頭新增8處充電站　可電子支付

▲南投市街頭新增8處電車充電站。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

電動車使用日益普及，南投市公所積極打造友善的充電環境，已於市內設置八處電動車充電樁場站，共11座慢充及6座快充樁，即日起正式啟用試營運；市公所表示，期望提供市民更便捷的綠能交通服務，並提升該市智慧停車與低碳永續生活品質。

市公所指出，此次設置地點涵蓋該市重要幹道及民眾使用頻率高的停車場，包括停一停車場（南陽路與玉井街口）、停四停車場（南投市家樂福前停車場）、停五停車場（平和街15巷、平和公園旁）、停六停車場（集賢路近建國路口）、停七停車場（民權街文化中心旁）、停八停車場（南投高中斜對面、仁壽公園旁）、停九停車場（文林路南投國中旁）、民族路停車場（台電南投服務所旁）；其中停五停車場、停六停車場、停八停車場及停九停車場已開始試營運，後續其他各場將會陸續啟用。

試營運期間將採時間計費，慢充首小時收費50元、之後每半小時25元，快充則每分鐘收費15元，未來將逐步轉為度電計費制（慢充每度10元、快充每度13元）；市公所說明，付款方式支援信用卡、LINE Pay與街口支付等多元電子支付，民眾使用前請先下載APP「南投停車幫幫忙」。

市長張嘉哲表示，市公所將持續盤點合適據點擴充服務，並呼籲民眾共同遵守充電規範，充滿電後請即時移車、避免佔用，營造友善共享的使用環境；而未充電佔用專用車位屬違規行為，將依《停車場法》第32條及第40-1條規定，處以600至1200元罰鍰。