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金門酒廠推新品「金釀 桶陳金門高粱酒」　網驚呼：以為在喝威士忌！

消費中心／綜合報導

金門酒廠聯手味丹強棒出擊，推出「金釀 桶陳金門高粱酒」，一口喝下去可能會懷疑「這是高粱，還是威士忌？」。這款融合中式固態釀造與西式橡木桶熟成工藝的酒款，以創新「四火工藝」淬鍊出宛如威士忌般的溫潤口感，香草、焦糖、果乾與煙燻木質調層層堆疊，令人驚豔不已。

突破傳統框架的「金釀 桶陳金門高粱酒」不僅風味新穎，裝瓶後還能持續熟成，開瓶就是一場味覺進化旅程。46度也是適合入口的主流度數，加上金門酒廠非冷凝過濾技術，封存每一滴純粹風味。首發款No.1琥珀大地將於6月正式開賣，不管你是威士忌派還是高粱派，都不能錯過！

島之四象No.1琥珀大地 開啟新篇章
「金釀」品牌源自「金釀精釀、歲月純釀」之意，金門島嶼具獨特的土壤、氣候、溫度、水質等自然環境面貌，孕育出享譽國際的金門高粱酒，可謂是好酒的起源。而金門酒廠首席品酒師王偲名運用不同的環境之力，調和不同態樣的金門高粱酒，再搭配西方橡木桶桶陳技術，歷時多年，終於開發具不同風味又各有獨特性的桶陳金門高粱酒。

故特別以「島之四象」為系列，首篇以「琥珀大地」為名，輝映酒質與大地的結合，也象徵桶陳金門高粱酒將展開新篇章。

金門酒廠推新品「金釀 桶陳金門高粱酒」網驚呼：以為在喝威士忌！（圖／品牌提供）

「四火工藝」 淬鍊酯香交錯的迷人極韻
金釀 桶陳金門高粱酒首度導入金門酒廠研究多年的「四火工藝」，前半段堅持古法固態釀造工藝，「麴火」掌控發酵溫度，以細緻溫火，緩緩激發麴塊中的原生香氣，孕育出酒香靈魂；「蒸餾火」在高溫烈焰中提煉出純淨與豐饒，火力大小直接影響酒精、香氣、油脂的提取速度與分層，小心控制才能保留細膩香氣與醇厚感。

後半段開始融入西方工藝元素，「桶燒火」炙燒美國特製橡木桶，釋放香草、焦糖、堅果、煙燻等風味，構成金門高粱酒在桶中深化香氣與口感的基礎；最後，橡木桶在麴房旁熟成，製麴散發的熱能構成「熟成火」，慢慢收斂香氣輪廓，口感更加精緻細膩、圓熟悠長。尤其金門溫差劇烈、高達20度，橡木桶熟成過程中要上繳的Angel‘s Share竟高達10%，讓這批金釀更顯珍貴。

「四火工藝」的難度極高，火候稍有差池就可能毀壞整批風味，但也因此，才讓「金釀」兼具豐富且協調的層次感，榖香、果香、木質調、酯香交錯，恰似時間流轉後的醇厚低語。

金門酒廠推新品「金釀 桶陳金門高粱酒」網驚呼：以為在喝威士忌！（圖／品牌提供）

裝瓶後持續熟成陳化 展現層次與張力
美國特製橡木桶經過特別炙燒，金門高粱酒與木桶釋放的豐富香草、焦糖與細緻煙燻木質氣息融合後，呈現迷人琥珀色澤。再經非冷凝過濾保留金門高粱酒天然、豐富的酯類香氣與油脂質地，亦如琥珀般封存最真實、自然的風味精華。

而有別於威士忌，金門高粱酒採固態發酵，裝瓶後仍會持續熟成、陳化，展現酒體的層次與張力，有老饕試飲完道出「猶如熟成18年蘇格蘭威士忌」的感受，所以每次開瓶，都是一場解鎖層層風味的旅程。

金門酒廠推新品「金釀 桶陳金門高粱酒」網驚呼：以為在喝威士忌！（圖／品牌提供）

金門酒廠推新品「金釀 桶陳金門高粱酒」網驚呼：以為在喝威士忌！（圖／品牌提供）

【金釀 桶陳金門高粱酒-島之四象 No.1 琥珀大地】
酒精度：46度｜容量：750ml
建議售價：1,600元/盒
購買通路：(實際辦法與價格依通路為準)
全家便利商店6/20(五)、11點起，FamiPort開始預購
各大菸酒專賣店
瞭解更多：https://lihi.cc/qQRKQ
Youtube影片：https://lihi.cc/WIl9C

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