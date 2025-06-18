新北8月試辦大重機可停路邊機車格　議員提醒標誌、指引要清晰

▲國內有不少大型重機騎士族群。（圖／記者黃國霖攝）



記者陳家祥／台北報導

新北市政府交通局今宣布，最快將於8月試辦開放大型重型機車可停放路邊機車格，預計下週公布試辦區域，初期以板橋、三重、新店等高需求區域為優先。民眾黨新北市議員陳世軒指出，樂見交通局突破舊有框架，捨棄保守思維，轉而以開闊心胸來試辦。

根據新北市交通局統計，目前新北市約有5.5萬輛大型重型機車。依規定，大型重型機車須停放於小型車停車格，近年來地方政府陸續開放、劃設專用停車格，但仍和其「機車」的定義有所違背，也是大重騎士族群期盼能改善的。

陳世軒說，推動開放重機停機車格，不是要排擠機車族的權益，而是為了城市進步與資源配置合理化。他指出，原本對此議題態度保守、甚至反對的交通局，如今願意懸崖勒馬，接受民意回饋，願意試辦，是值得肯定的一步。

陳世軒提到，他將質詢影片放上臉書、Youtube等社群平台上後，目前已累積共超過228萬次觀看，引發廣大重機騎士與市民的共鳴，並紛紛留言抒發心聲，指新北市對於政策開放過於保守。

未來在實施過程中，標誌、標線與告示牌的清楚告示、試辦的點位、以及宣傳，將是政策能否成功的關鍵。陳世軒指出，樂見新北市交通局願意踏出第一步，「期待未來交通局在面對其他交通議題時，例如我近日質詢的大漢橋拆除分隔島，也能以同樣開放、進步的態度面對，真正以市民安全與便利為優先考量」。

陳世軒說，作為民意代表，將持續關注政策執行成效，並透過議會監督，推動更多符合市民需求的交通改革，讓新北市成為更友善、安全與高效率的交通城市。