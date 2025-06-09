酒後變縱火犯！彰化三寶爸壓力爆棚　當街潑汽油燒機車洩憤

▲彰化1名三寶爸酒後失控燒毀別人機車遭判刑。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名三寶爸，長期有睡眠障礙，今年1月間因生活壓力導致情緒不佳，酒後竟突發洩憤念頭，持打火機點燃紙片丟向路旁停放的重型機車，並潑灑汽油助燃，導致機車瞬間陷入火海，整輛車燒毀不堪使用，遭檢方依涉公共危險罪嫌送辦，事後被告與車主賠償8萬元達成和解，法官判處4月徒刑、施以1年監護處分。

依據判決書內容指出，該名三寶爸曾於2022年12月13日因酒駕公共危險罪易科罰金執行完畢，此次再犯構成累犯。於今年1月10日18時許飲酒後，見黃男的重型機車，先持打火機點燃紙片丟向重型機車，再持汽油桶潑灑在該機車上，火勢因而瞬間變大，黃妻見狀立即搶下汽油桶，但機車已經燒成火球，被告又自行將火勢撲滅。

法院審理時發現，被告長期飽受精神相關疾病困擾，案發前因「焦慮狀態」、「睡眠障礙」及「酒精濫用」就醫，僅因生活壓力致情緒不佳，突發燒車洩憤，案發後更被強制送醫，診斷為「躁期發作，重度伴有精神疾病特徵」。法官認定其行為時控制能力顯著降低，依刑法第19條第2項減輕其刑，但因構成累犯，仍依法加重最高度刑。

審理過程中，被告坦承犯行，並已與被害人和解、全額賠償損失。法院考量其犯後態度良好，且火勢未擴大延燒，加上賴男需照顧3名年幼子女，若入監將影響家庭生計，最終依刑法第59條情堪憫恕規定酌減其刑，判處有期徒刑4月。

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